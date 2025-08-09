VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem é preso após agredir namorada em prédio de luxo no Caminho das Árvores

Vítima foi socorrida por vizinhos e prestou depoimento na Delegacia da Mulher

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 16:28

Deam Crédito: Haeckel Dias/Polícia Civil

Um homem de 50 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante, na noite dessa sexta-feira (8), após agredir a namorada, de 36 anos. A prisão ocorreu após policiais da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Iguatemi) ser acionada para verificar uma ocorrência de agressão à mulher. Conforme relato da ocorrência, a vítima foi agredida física e verbalmente pelo namorado e conseguiu ajuda de vizinhos para sair do local.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), no local, uma mulher alegou ter sido agredida pelo companheiro. "A vítima foi acolhida e encaminhada para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira),. O suposto autor, que estava em posse de uma pistola, foi detido e conduzido à delegacia", informou, por meio de nota.