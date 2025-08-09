Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso após agredir namorada em prédio de luxo no Caminho das Árvores

Vítima foi socorrida por vizinhos e prestou depoimento na Delegacia da Mulher

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 16:28

Deam
Deam Crédito: Haeckel Dias/Polícia Civil

Um homem de 50 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante, na noite dessa sexta-feira (8), após agredir a namorada, de 36 anos. A prisão ocorreu após policiais da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Iguatemi) ser acionada para verificar uma ocorrência de agressão à mulher. Conforme relato da ocorrência, a vítima foi agredida física e verbalmente pelo namorado e conseguiu ajuda de vizinhos para sair do local.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), no local, uma mulher alegou ter sido agredida pelo companheiro. "A vítima foi acolhida e encaminhada para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira),. O suposto autor, que estava em posse de uma pistola, foi detido e conduzido à delegacia", informou, por meio de nota.

Durante a prisão, o homem foi encontrado com uma pistola, um carregador e 13 munições. Ele foi conduzido à unidade especializada por policiais militares, realizou os exames legais e está custodiado à disposição da justiça. O suspeito vai responder pelos pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria contra mulher.

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - Bahia é estado com maior número de facções criminosas em atuação, aponta levantamento

Bahia é estado com maior número de facções criminosas em atuação, aponta levantamento
Imagem - Gilberto Gil anuncia novo show da turnê 'Tempo Rei' em Salvador; saiba quando

Gilberto Gil anuncia novo show da turnê 'Tempo Rei' em Salvador; saiba quando

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'
01

Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'

Imagem - Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil
02

Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista
03

Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista

Imagem - Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil
04

Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil