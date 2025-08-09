Acesse sua conta
Influenciadora que teve irmão gêmeo morto, já foi baleada no mesmo bairro; saiba mais

Em rede social, ela faz apelo por moto desaparecida que seria da vítima

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 18:00

Influenciadora desabafa em rede social sobre o assassinato do irmão gêmeo
Influenciadora desabafa em rede social sobre o assassinato do irmão gêmeo Crédito: Redes sociais

Abalada com o assassinato do irmão gêmeo, o motoboy Bruno Cesar da Anunciação Falcão de Oliveira, de 24 anos, na noite desta sexta-feira (08) em São Caetano, a influenciadora digital Brenda Falcão sofreu uma tentativa de homicídio no ano passado no mesmo bairro.  Ela voltava de uma "paredão" quando foi baleada. 

O episódio aconteceu no dia 12 de dezembro de 2024. Na ocasião, Brenda foi abordada por dois homens, que a balearam duas vezes. A influenciadora foi internada no Hospital do Subúrbio e parentes fizeram apelo para a doação de sangue. 

Brenda Falcão acumula pouco mais de 65 mil seguidores e é famosa no bairro e faz publicidade de lojas da região. Além de postagens do dia a dia, a influenciadora divulga jogos de azar.  Neste sábado (09), ela postou a foto de uma moto, que dá a entender que é o veículo usado pelo seu irmão e que teria desaparecido após o crime. Ela publicou ainda o momento em que tentou falar com a vítima horas antes da tragédia

O crime aconteceu na Rua Professor Francisco Góes Calmon. Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso está sendo apurado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) que investiga autoria e motivação do crime".

