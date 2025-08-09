CIRURGIAS SUSPENSAS

Hospital fecha UTI após detectar superbactéria considerada uma das mais perigosas do mundo

Dois pacientes foram internados na UTI do hospital com infecções causadas por essa bactéria

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 15:44

Hospital fecha UTI após detectar superbactéria considerada uma das mais perigosas do mundo Crédito: Reprodução/RBS

O Hospital Municipal de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi obrigado a fechar a sua Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e transferir os pacientes internados na unidade para outro setor após detectar a presença de bactéria que é considerada uma das mais perigosas do mundo pela Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH), que administra o estabelecimento, "pacientes foram realocados em outras unidades que comportam suas necessidades de tratamento intensivo e estão recebendo todos os tratamentos disponíveis e assistências". As informações são do G1 RS.

Assim que a presença da bactéria da espécie Acinetobacter baumannii foi detectada, órgãos de fiscalização sanitária do município e do estado foram acionados. A FSNH ressalta ainda que a bactéria não é transmitida pelo ar e, portanto, não expõe os demais pacientes em outros ambientes. Nos dias 11 e 15 de julho, dois pacientes foram internados na UTI do hospital com infecções causadas por essa bactéria. Nos dias 16 e 22 do mesmo mês, foram registrados dois casos de transmissão cruzada dentro da UTI.

O hospital decidiu fechar a UTI e transferir os sete pacientes para a Unidade Neurovascular na última segunda-feira (4) . A unidade foi esvaziada para receber os pacientes da UTI, e as cirurgias cardíacas eletivas foram temporariamente suspensas. A Acinetobacter baumannii, bactéria do mesmo gênero detectado no hospital do RS, foi listada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2024 como uma das bactérias mais perigosas do mundo.

A OMS classifica as bactérias como perigosas com base em vários critérios: taxas de mortalidade; incidência (número de infecções); impacto na saúde; desenvolvimento de resistência; transmissibilidade; evitabilidade; opções de tratamento e desenvolvimento de novos medicamentos. A Acinetobacter baumannii é descrita como um "patógeno bacteriano oportunista emergente" associado a infecções hospitalares. O risco de infecção aumenta conforme o tempo em que os pacientes permanecem hospitalizados. Pessoas com sistemas imunológicos vulneráveis estão particularmente em risco. A Acinetobacter baumannii também é resistente aos carbapenêmicos.