Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hospital fecha UTI após detectar superbactéria considerada uma das mais perigosas do mundo

Dois pacientes foram internados na UTI do hospital com infecções causadas por essa bactéria

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 15:44

Hospital fecha UTI após detectar superbactéria considerada uma das mais perigosas do mundo
Hospital fecha UTI após detectar superbactéria considerada uma das mais perigosas do mundo Crédito: Reprodução/RBS

O Hospital Municipal de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi obrigado a fechar a sua Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e transferir os pacientes internados na unidade para outro setor após detectar a presença de bactéria que é considerada uma das mais perigosas do mundo pela Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH), que administra o estabelecimento, "pacientes foram realocados em outras unidades que comportam suas necessidades de tratamento intensivo e estão recebendo todos os tratamentos disponíveis e assistências". As informações são do G1 RS.

Assim que a presença da bactéria da espécie Acinetobacter baumannii foi detectada, órgãos de fiscalização sanitária do município e do estado foram acionados. A FSNH ressalta ainda que a bactéria não é transmitida pelo ar e, portanto, não expõe os demais pacientes em outros ambientes. Nos dias 11 e 15 de julho, dois pacientes foram internados na UTI do hospital com infecções causadas por essa bactéria. Nos dias 16 e 22 do mesmo mês, foram registrados dois casos de transmissão cruzada dentro da UTI.

O hospital decidiu fechar a UTI e transferir os sete pacientes para a Unidade Neurovascular na última segunda-feira (4) . A unidade foi esvaziada para receber os pacientes da UTI, e as cirurgias cardíacas eletivas foram temporariamente suspensas. A Acinetobacter baumannii, bactéria do mesmo gênero detectado no hospital do RS, foi listada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2024 como uma das bactérias mais perigosas do mundo.

A OMS classifica as bactérias como perigosas com base em vários critérios: taxas de mortalidade; incidência (número de infecções); impacto na saúde; desenvolvimento de resistência; transmissibilidade; evitabilidade; opções de tratamento e desenvolvimento de novos medicamentos. A Acinetobacter baumannii é descrita como um "patógeno bacteriano oportunista emergente" associado a infecções hospitalares. O risco de infecção aumenta conforme o tempo em que os pacientes permanecem hospitalizados. Pessoas com sistemas imunológicos vulneráveis estão particularmente em risco. A Acinetobacter baumannii também é resistente aos carbapenêmicos.

"Esse microrganismo pode sobreviver por longos períodos em superfícies e equipamentos, resistindo a muitos antimicrobianos. A permanência de pacientes durante o processo aumenta o risco de novas infecções graves e potencialmente fatais, especialmente em pessoas criticamente enfermas. A medida visa proteger pacientes e profissionais, restabelecendo a segurança do ambiente assistencial", afirma o hospital, em nota enviada ao g1.

Mais recentes

Imagem - Pai de santo estuprava e mutilava mulheres em falso ritual de “purificação”

Pai de santo estuprava e mutilava mulheres em falso ritual de “purificação”
Imagem - 'Privacidade avançada': saiba como funciona a nova ferramenta do WhatsApp

'Privacidade avançada': saiba como funciona a nova ferramenta do WhatsApp
Imagem - Mulher é presa por aceitar dinheiro do marido para manter abuso da própria filha em segredo

Mulher é presa por aceitar dinheiro do marido para manter abuso da própria filha em segredo

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'
01

Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'

Imagem - Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil
02

Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista
03

Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista

Imagem - Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil
04

Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil