Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 9 de agosto de 2025 às 15:00
Os moradores de duas cidades do Rio Grande do Sul acordaram com neve neste sábado (9). Em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, os primeiros flocos de neve começaram a cair por volta das 7h20 e permaneceram por cerca de uma hora. Já em Cambará do Sul a população também foi surpreendida mais uma vez com o registro de neve no início do dia.
As temperaturas caíram drasticamente em praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atuação de uma nova massa de ar frio deve provocar temperaturas abaixo de 10 °C em toda a Região Sul. Em São José dos Ausentes, por exemplo, as temperaturas mínimas chegaram a 0,4ºC no início da manhã.
Veja as imagens da neve em São José dos Ausentes
A neve ainda que não seja algo inédito para os moradores de São José dos Ausentes, ainda é recebida com festa. "Ausentes acordou vestida de branco. Um espetáculo da natureza para aquecer o coração no frio de hoje", divulgou a prefeitura da cidade em uma postagem no Instagram. Já em Cambará do Sul, a neve foi registrada na comunidade de Bom Retiro, localizada a cerca de 30km do centro do município e também durou cerca de uma hora.
Moradores relataram nas redes sociais que os flocos brancos começaram a cair por volta das 6h30 e às 7h25a paisagem já estava completamente transformada. Já os termômetros marcavam 2ºC, mas a sensação térmica era de -3ºC
A quinta onda de frio que atua sobre o Estado ocorre por conta da entrada de uma massa de ar polar no continente e se estende por um período de tempo maior que as anteriores. De acordo com a Climatempo, o frio intenso que começou a se acentuar nesta sexta-feira(8) deverá se manter até a próxima quarta (13).