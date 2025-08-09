GELOU

Neve volta a cair em duasº cidades brasileiras e sensação térmica chega a -3ºC; veja fotos

Os flocos brancos caíram por cerca de 1h nas duas cidades e transformaram as paisagens

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 15:00

Neve volta a cair em duas cidades brasileiras e sensação térmica chega Crédito: Reprodução

Os moradores de duas cidades do Rio Grande do Sul acordaram com neve neste sábado (9). Em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, os primeiros flocos de neve começaram a cair por volta das 7h20 e permaneceram por cerca de uma hora. Já em Cambará do Sul a população também foi surpreendida mais uma vez com o registro de neve no início do dia.

As temperaturas caíram drasticamente em praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atuação de uma nova massa de ar frio deve provocar temperaturas abaixo de 10 °C em toda a Região Sul. Em São José dos Ausentes, por exemplo, as temperaturas mínimas chegaram a 0,4ºC no início da manhã.

Veja as imagens da neve em São José dos Ausentes 1 de 9

A neve ainda que não seja algo inédito para os moradores de São José dos Ausentes, ainda é recebida com festa. "Ausentes acordou vestida de branco. Um espetáculo da natureza para aquecer o coração no frio de hoje", divulgou a prefeitura da cidade em uma postagem no Instagram. Já em Cambará do Sul, a neve foi registrada na comunidade de Bom Retiro, localizada a cerca de 30km do centro do município e também durou cerca de uma hora.

Moradores relataram nas redes sociais que os flocos brancos começaram a cair por volta das 6h30 e às 7h25a paisagem já estava completamente transformada. Já os termômetros marcavam 2ºC, mas a sensação térmica era de -3ºC