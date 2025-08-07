SERVIÇO

Veja passo a passo para solicitar Carteira de Identidade Nacional na Bahia

Emissão é gratuita

Esther Morais

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:11

Nova carteira de identidade nacional chega a mais nove unidades do SAC no interior do Estado Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) - também conhecida como "Novo RG" - começou a ser emitida há cerca de um ano, mas apenas 8% dos baianos conseguiram emitir o documento no estado. O número se deve, sobretudo, à dificuldade de agendamento, mas há que ainda tenha dúvidas sobre o processo. Por isso, o CORREIO fez o passo a passo para ajudar os cidadãos a conseguirem a documentação.

A solicitação é dividida em três etapas: o agendamento para fazer o documento em um posto SAC, o acompanhamento da emissão e, por fim, a retirada. Todo o processo da primeira emissão é gratuito.

Veja como solicitar CIN 1 de 5

Confira o passo a passo:

2° Buscar por OBTER 1ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN

3° Solicitar documento

* Escolher posto para agendar o serviço, depois escolher data e hora

* Após agendamento, ir até o local na data e hora marcada com certidão de nascimento ou casamento, conforme o estado civil.

4° Consultar agendamento

* Para isso, é preciso ter o protocolo recebido no momento da identificação no posto. Ação também é pelo gov.ba (clique aqui para ser redirecionado)

5° Receber o documento

- Se dirigir ao mesmo posto onde foi solicitado o documento. Alguns postos da Rede SAC somente trabalham com agendamento

* Apresentar protocolo recebido no momento da solicitação da Carteira de Identidade Nacional (CIN)

* O documento do maior de 18 anos somente poderá ser retirado pelo titular, salvo se for por terceiro mediante apresentação conjunta dos seguintes documentos:

a - Protocolo do solicitante;

b - Autorização para recebimento da Carteira de Identidade Nacional (CIN) feita pelo solicitante do documento em folha de papel à parte ou no próprio protocolo, assinando-o conforme a CIN a ser retirada;

c - Documento oficial com fotografia que o(a) identifique.