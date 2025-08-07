Veja passo a passo para solicitar Carteira de Identidade Nacional na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:11
A Carteira de Identidade Nacional (CIN) - também conhecida como "Novo RG" - começou a ser emitida há cerca de um ano, mas apenas 8% dos baianos conseguiram emitir o documento no estado. O número se deve, sobretudo, à dificuldade de agendamento, mas há que ainda tenha dúvidas sobre o processo. Por isso, o CORREIO fez o passo a passo para ajudar os cidadãos a conseguirem a documentação.
A solicitação é dividida em três etapas: o agendamento para fazer o documento em um posto SAC, o acompanhamento da emissão e, por fim, a retirada. Todo o processo da primeira emissão é gratuito.
Veja como solicitar CIN
2° Buscar por OBTER 1ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN
3° Solicitar documento
* Escolher posto para agendar o serviço, depois escolher data e hora
* Após agendamento, ir até o local na data e hora marcada com certidão de nascimento ou casamento, conforme o estado civil.
4° Consultar agendamento
* Para isso, é preciso ter o protocolo recebido no momento da identificação no posto. Ação também é pelo gov.ba (clique aqui para ser redirecionado)
5° Receber o documento
- Se dirigir ao mesmo posto onde foi solicitado o documento. Alguns postos da Rede SAC somente trabalham com agendamento
* Apresentar protocolo recebido no momento da solicitação da Carteira de Identidade Nacional (CIN)
* O documento do maior de 18 anos somente poderá ser retirado pelo titular, salvo se for por terceiro mediante apresentação conjunta dos seguintes documentos:
a - Protocolo do solicitante;
b - Autorização para recebimento da Carteira de Identidade Nacional (CIN) feita pelo solicitante do documento em folha de papel à parte ou no próprio protocolo, assinando-o conforme a CIN a ser retirada;
c - Documento oficial com fotografia que o(a) identifique.
O horário para a entrega do documento é o mesmo do funcionamento do posto.