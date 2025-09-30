Acesse sua conta
Novo livro de autor baiano aborda a difícil arte de quebrar ciclos silenciosos

Thiago Tourinho estreia na literatura com seu romance "As mortes de quem vive"

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 22:09

Thiago Tourinho é o autor de
Thiago Tourinho é o autor de "As mortes de quem vive" Crédito: Divulgação

O baiano Thiago Tourinho estreia na literatura com seu romance "As mortes de quem vive", publicado pela Editora Reformatório. A obra caminha pelas heranças e escolhas feitas antes do nascimento que moldam a vida das pessoas.

A narrativa acompanha a família Sadovita, para quem nascer com olhos azuis é carregar a condenação da tristeza. Lúcia, a protagonista, cresce entre o silêncio do pai, a fragilidade da mãe e uma infância marcada por uma sombra. O fado herdado vira uma companhia enquanto ela busca um espaço entre o destino e a liberdade.

Para este livro, o autor buscou fragmentos de observações cotidianas sobre as histórias e as escolhas de pessoas no seu entorno. Seus personagens oscilam entre condenados a uma vida já escrita e aqueles que desejo protagonizar suas histórias. “Quando temos, de fato, de livre-arbítrio?”, provoca o autor.

Além disso, Tourinho escreve com musicalidade e imagens que revelam personagens intensamente humanos. “A gente vive enquanto tiver encanto”, afirma o autor.

Thiago Tourinho nasceu em Salvador, Bahia, em 1982. Formado em Administração pela Universidade Federal da Bahia e mestre em Negócios pela Stanford University, na Califórnia, construiu carreira no mundo empresarial. Mas desde cedo foi atravessado pela literatura.

