Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança

Dançarino e jurado foi diagnosticado recentemente com bursite trocantérica bilateral

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 20:05

Carlinhos de Jesus surpreende com passos de dança
Carlinhos de Jesus surpreende com passos de dança Crédito: Reprodução

Em viagem ao Recife para apresentar o projeto "Mirante Dançante", o dançarino e jurado do Dança dos Famosos Carlinhos de Jesus surpreendeu ao levantar da cadeira de rodas para dançar alguns passos no deslumbrante Mirante do Paço. Recentemente, ele foi diagnosticado com bursite trocantérica bilateral complicada por tendinite nos glúteos, o que o fez depender de cadeira de rodas e muletas para se locomover.

Há pouco dias, Carlinhos surgiu nas redes sociais ao lado do fisioterapeuta dando os seus primeiros passos sem o equipamento. "Meus verbos preferidos: Acreditar; Focar; Perseverar e Vencer! Na Fisioterapia. Força e equilíbrio!”, celebrou o artista.

O "Mirante Dançante" é um projeto de celebração da música ao vivo e da dança de salão com vista para o Rio Capibaribe. O público será embalado pela versatilidade da Orquestra Super Oara, pelo grupo Los Cubanos e por Carlinhos de Jesus, idealizador do evento. “Essa cidade é música pura. Tenho uma relação de muito tempo com Recife, foi a cidade que oficializou a dança de salão na minha vida como profissão”, disse ele em coletiva de imprensa.

No início do mês, Carlinhos detalhou seu estado de saúde. Ele relatou que, nos últimos três anos, sentia que a perna direita estava perdendo força sem sentir dores. Em junho, porém, as dores começaram e surgiram dificuldades para caminhar. “Cheguei a cair. Fomos a um médico de quadril e ele recomendou a internação: era tanta dor que a medicação para eu dormir era morfina”, contou ao Fantástico.

Veja vídeo:

