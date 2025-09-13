VOLTANDO A ANDAR

VÍDEO: Carlinhos de Jesus emociona ao mostrar que voltou a dar primeiros passos

Dançarino compartilhou exercícios para voltar a andar após diagnóstico complexo

Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 11:13

Bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus Crédito: Reprodução

O dançarino Carlinhos de Jesus, jurado do Dança dos Famosos, publicou nesta sexta-feira (12) nas redes sociais um vídeo mostrando parte do seu processo de reabilitação e fisioterapia. Recentemente, ele foi diagnosticado com bursite trocantérica bilateral complicada por tendinite nos glúteos, o que o fez depender de cadeira de rodas e muletas para se locomover.

Carlinhos de Jesus 1 de 6

Nas imagens, é possível ver Carlinhos realizando exercícios para recuperar os movimentos das pernas. Apesar das dificuldades, ele já apresenta evolução e caminha com a ajuda de profissionais. “Meu dia a dia! Meus verbos preferidos: Acreditar; Focar; Perseverar e Vencer! Na Fisioterapia. Força e equilíbrio!”, escreveu o artista no Instagram.

Amigos e famosos comentaram a publicação. “Que coisa mais linda! O próximo passo é você dançando e brilhando! Só tem uma coisa, eu vou ter que tocar esse cavaco pra você SAMBAR”, disse Brunin Albuquerque. Paolla Oliveira escreveu: “Meu amigo. Melhoras pra você. Não desanime”. Andrea Carvalho celebrou: “Querido, você é um vencedor de luz!”.

No início do mês, Carlinhos detalhou seu estado de saúde. Ele relatou que, nos últimos três anos, sentia que a perna direita estava perdendo força sem sentir dores. Em junho, porém, as dores começaram e surgiram dificuldades para caminhar. “Cheguei a cair. Fomos a um médico de quadril e ele recomendou a internação: era tanta dor que a medicação para eu dormir era morfina”, contou ao Fantástico.