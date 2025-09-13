Acesse sua conta
Ingrid Guimarães relata crises com filha; entenda limites que mãe precisam ter para evitar denúncias

Atriz explica que conflitos com Clara surgiram durante oscilações hormonais e adolescência

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:02

Ingrid Guimarães
Ingrid Guimarães Crédito: Reprodução

Ingrid Guimarães contou os desafios que enfrentou no relacionamento com a filha, Clara, de 15 anos, em entrevista ao podcast PodDelas. Segundo a atriz, os conflitos surgiram quando ambas passavam por mudanças hormonais: "Eu estava iniciando o processo de menopausa, enquanto Clara passava pela puberdade". O período, que coincidiu com a pandemia, gerou momentos de tensão que chegaram a levantar alertas sobre possíveis denúncias ao Conselho Tutelar.

Especialistas explicam que gritos frequentes e intensos, principalmente acompanhados de humilhações ou ameaças, podem ser considerados violência psicológica e configurar violação dos direitos da criança ou do adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).

O Conselho Tutelar deve ser acionado sempre que houver ameaça ou violação dos direitos de crianças e adolescentes. Entre os casos que justificam denúncia estão:

Violência psicológica: gritos constantes, humilhações e ameaças que afetam o bem-estar emocional da criança;

Negligência: quando necessidades básicas, como alimentação, saúde e educação, não são atendidas;

Violência física e sexual: agressões físicas ou abuso sexual.

Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, que funciona todos os dias das 8h às 22h; pelo Conselho Tutelar local; ou em delegacias especializadas, como a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

