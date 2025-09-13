Ingrid Guimarães relata crises com filha; entenda limites que mãe precisam ter para evitar denúncias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:02
Ingrid Guimarães contou os desafios que enfrentou no relacionamento com a filha, Clara, de 15 anos, em entrevista ao podcast PodDelas. Segundo a atriz, os conflitos surgiram quando ambas passavam por mudanças hormonais: "Eu estava iniciando o processo de menopausa, enquanto Clara passava pela puberdade". O período, que coincidiu com a pandemia, gerou momentos de tensão que chegaram a levantar alertas sobre possíveis denúncias ao Conselho Tutelar.
Especialistas explicam que gritos frequentes e intensos, principalmente acompanhados de humilhações ou ameaças, podem ser considerados violência psicológica e configurar violação dos direitos da criança ou do adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).
O Conselho Tutelar deve ser acionado sempre que houver ameaça ou violação dos direitos de crianças e adolescentes. Entre os casos que justificam denúncia estão:
Violência psicológica: gritos constantes, humilhações e ameaças que afetam o bem-estar emocional da criança;
Negligência: quando necessidades básicas, como alimentação, saúde e educação, não são atendidas;
Violência física e sexual: agressões físicas ou abuso sexual.
Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, que funciona todos os dias das 8h às 22h; pelo Conselho Tutelar local; ou em delegacias especializadas, como a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).