Jornalista fica nervosa e confunde Gustavo Mioto com Murilo Huff em entrevista

Fernanda Varela
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 09:39
Gustavo Mioto, uma das atrações do Camaru 2025 em Uberlândia (MG), protagonizou um momento divertido ao ser entrevistado pela repórter Nivia Franco. Nervosa durante a conversa, a jornalista se confundiu e chamou o cantor sertanejo de Murilo Huff.
Gustavo Mioto
“Tive a honra de estar no camarim com ninguém menos que o Gustavo Mioto, mas o nervosismo foi tão grande que… adivinha? Soltei o nome errado e chamei o homem de Murilo Huff”, contou Nivia nas redes sociais.
Murilo Huff
"Ele, super educado, manteve a calma e respondeu minha pergunta. Mas na segunda, já não resistiu… a vontade de rir falou mais alto, e aí não teve volta: a cena viralizou e foi parar em todos os sites de fofoca! Confesso: na hora senti vergonha, mas logo veio a lição — a leveza, o acolhimento e o bom humor transformaram o que poderia ser um “mico” em um momento inesquecível", escreveu a moça.
Apesar do deslize, Mioto manteve o bom humor e seguiu com a entrevista, demonstrando simpatia e animação para o show que faria logo depois. Ele ainda comentou que tanto ele quanto Murilo Huff se apresentariam no mesmo palco naquele dia, reforçando o clima leve do encontro.