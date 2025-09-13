MICO

Jornalista fica nervosa e confunde Gustavo Mioto com Murilo Huff em entrevista

Repórter chamou cantor sertanejo pelo nome de outro artista durante o Camaru 2025

Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 09:39

Gustavo Mioto Crédito: Reprodução

Gustavo Mioto, uma das atrações do Camaru 2025 em Uberlândia (MG), protagonizou um momento divertido ao ser entrevistado pela repórter Nivia Franco. Nervosa durante a conversa, a jornalista se confundiu e chamou o cantor sertanejo de Murilo Huff.

“Tive a honra de estar no camarim com ninguém menos que o Gustavo Mioto, mas o nervosismo foi tão grande que… adivinha? Soltei o nome errado e chamei o homem de Murilo Huff”, contou Nivia nas redes sociais.

"Ele, super educado, manteve a calma e respondeu minha pergunta. Mas na segunda, já não resistiu… a vontade de rir falou mais alto, e aí não teve volta: a cena viralizou e foi parar em todos os sites de fofoca! Confesso: na hora senti vergonha, mas logo veio a lição — a leveza, o acolhimento e o bom humor transformaram o que poderia ser um “mico” em um momento inesquecível", escreveu a moça.