Ex-jogador, influencer e filho de famoso: quem é Tulinho, novo namorado de Flávia Saraiva

Veja diferença de altura entre os dois

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 08:53

Tulinho
Tulinho Crédito: Reprodução

A ginasta Flávia Saraiva, de 25 anos, e o influenciador Tulinho, de 28, assumiram o relacionamento publicamente ao chegarem juntos ao festival The Town, em São Paulo, na sexta-feira (12). O casal posou para fotos e cumprimentou jornalistas, confirmando os rumores que circulavam nas redes sociais desde agosto.

Tulinho, cujo nome completo é Túlio Humberto Pereira Costa Filho, é primogênito do ex-jogador Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo e campeão brasileiro. Diferente do pai, ele tentou carreira no futebol ainda na infância, passando por clubes como Vila Nova, Aparecida de Goiânia, Taboão da Serra e São Caetano, mas acabou seguindo outro caminho.

Na internet, encontrou espaço para se destacar. Hoje, soma mais de três milhões de seguidores entre YouTube, Instagram e TikTok, produzindo conteúdos de resenha com amigos, atletas, criadores digitais e artistas como o funkeiro MC Daniel. No site oficial, se define como "uma das vozes mais relevantes da nova geração".

Para quem está curioso com a altura do rapaz, ele tem 1,73m, enquanto Flavinha tem 1,48m.

Flavinha, medalhista olímpica em Paris e com cinco milhões de seguidores, vinha trocando mensagens carinhosas com o influenciador desde o início de agosto, quando surgiram as primeiras fotos do casal em clima de intimidade. No entanto, só agora os dois oficializaram a relação diante do público.

