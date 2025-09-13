Acesse sua conta
Homem perde a memória e descobre anos depois que irmão gêmeo escondeu segredo

Alex resolveu perdoar Marcus por omitir acontecimentos da sua vida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 08:37

Alex e Marcus Lewis
Alex e Marcus Lewis Crédito: Reprodução

Aos 18 anos, Alex Lewis sofreu um grave acidente de moto, entrou em coma e, quando acordou meses depois, não lembrava quem era. De toda a vida que havia perdido, só uma memória resistiu: a do irmão gêmeo, Marcus. Foi ele quem passou a reconstruir o passado de Alex, peça por peça, guiando-o como se fosse uma criança que precisasse reaprender tudo, desde amarrar os sapatos até reconhecer a própria família.

“Entrei em coma, com vários ferimentos na cabeça. Os médicos disseram que as chances de eu sair eram bem pequenas. Mas meu irmão ficava ao meu lado todos os dias. Até que, de repente, eu acordei, olhei para ele e disse: ‘Olá, Marcus’”, contou Alex, em entrevista ao podcast Que História!, da BBC News Brasil. O caso deles é contado no documentário Diga Quem sou, disponível na Netflix.

Por anos, Alex acreditou em tudo o que o irmão dizia: quem eram seus pais, quais amigos tinha, como era seu relacionamento amoroso, até detalhes sobre o emprego. Marcus também ensaiava com ele pequenas sinopses antes de jantares e encontros sociais, para que o irmão conseguisse se comportar sem levantar suspeitas.

Com o tempo, Alex reconstruiu a rotina, mas sempre sentia uma distância em relação à mãe. “Levei muito tempo para aceitar que ela era minha mãe. Eu não conseguia me conectar 100% com ela”, recordou.

Foi apenas após a morte da mãe, Jill, em 1995, que ele começou descobrir um segredo que ela havia escondido. Entre os pertences dela, Alex achou uma fotografia perturbadora: os dois ainda crianças, nus, com as cabeças recortadas da imagem. O achado levantou dúvidas sobre a infância que Alex acreditava ter tido.

Em terapia, ele foi incentivado a perguntar a verdade diretamente a Marcus. A resposta veio em silêncio, com o irmão apenas acenando com a cabeça quando Alex disse acreditar que tinham sido abusados pela mãe. Jill não apenas violentava os filhos como também os entregava a outros homens.

“Foi devastador. Não tinha lembrança alguma disso. Acho que, quando perdi a memória, perdi também meus sentimentos. Mas essa revelação abriu uma porteira e eu entrei em um turbilhão de emoções”, disse Alex.

Marcus, por sua vez, explicou por que escondeu o segredo por tantos anos. “Eu tinha duas opções: ou contava a ele a verdade, ou criava uma nova realidade e o libertava desse passado. Eu apertei o botão de delete. Criei uma vida falsa, que com o tempo até eu passei a acreditar”, contou.

Mesmo após descobrir que a própria história havia sido inventada, Alex nunca culpou o irmão. “Muitas pessoas me disseram: ‘você não ficou furioso com ele por mentir?’. Eu respondia: ‘não, de jeito nenhum’. Ele quis me proteger de uma infância horrível. Se eu tivesse sabido de tudo isso quando acordei do coma, não teria sido mentalmente capaz de lidar”, afirmou.

Hoje, Alex e Marcus falam abertamente sobre o trauma, que se tornou tema de documentários. “Todos nós passamos anos em terapia. Nos tornamos pessoas mais fortes. Trabalhamos muito para enfrentar esse passado e saímos disso como pessoas muito melhores”, concluiu Alex.

