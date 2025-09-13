CRIME

Jatobá revela segredo escondido há 17 anos e caso Isabella Nardoni pode ter reviravolta

Nova representação ao Ministério Público envolve o avô de Isabella no crime

Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 07:23

Isabella Nardoni Crédito: Reprodução

Uma suposta revelação de Anna Carolina Jatobá voltou a colocar o caso Isabella Nardoni em destaque. Condenada pela morte da enteada, a madrasta teria relatado que Antônio Nardoni, pai de Alexandre e avô da menina, também teria atuado no crime. A denúncia motivou uma representação encaminhada ao Ministério Público de São Paulo (MPSP).

O documento, apresentado por uma associação, acusa Antônio de ter colaborado na morte da neta, prestando auxílio ao casal condenado e ajudando a criar um álibi. “Segundo o relato da servidora pública, o referido indivíduo teria prestado auxílio consciente aos autores do crime, colaborando com a criação de álibi para acobertar os réus”, afirma um trecho.

A representação aponta ainda que Antônio poderia ter participado “de forma efetiva ou instigadora, na execução da vítima, que à época ainda se encontrava com sinais vitais quando foi arremessada da janela”. A associação pede a reabertura das investigações e proteção policial à servidora que relatou os fatos, por temer represálias.

O crime ocorreu há 17 anos. Isabella, de 5 anos, morreu após ser agredida e jogada do sexto andar de um prédio em São Paulo. O pai, Alexandre Nardoni, e Jatobá foram condenados por homicídio triplamente qualificado. Ele recebeu pena de 31 anos, ela de 26. Ambos cumpriram parte da pena em regime fechado e hoje estão em regime aberto.

O jornalista Valmir Salaro já havia mencionado a versão da servidora meses atrás. Ele relatou que a agente penitenciária de Taubaté foi a primeira a ter contato com Jatobá ao ser presa. Segundo Salaro, Jatobá contou que “tinha participação de outra pessoa no caso que seria o sogro. Ela colocou a culpa no seu Antônio Nardoni (pai de Alexandre)”.

Ainda de acordo com o jornalista, Jatobá teria dito que Antônio orientou o casal. “Segundo o relato, ele teria orientado os dois a sumir com o corpo da Isabella. E ela conta isso para a policial penal. Aí eu falo com ela e ela (a policial penal) conta na entrevista”.

Salaro afirmou que a servidora chegou a falar com autoridades, mas a apuração não avançou. “Antes de contar, nós levamos essa moça e ela prestou depoimento sigiloso para dois promotores em Taubaté e a polícia começa a fazer uma investigação, mas acabou não continuando”.