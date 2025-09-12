Acesse sua conta
Adriano Imperador leva Romário para conhecer favela onde cresceu: 'Aqui me sinto mais eu'

Didico sempre volta para visitar a Vila Cruzeiro

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 17:27

Adriano levou Romário para a Vila Cruzeiro, comunidade da Zona Norte do Rio, onde nasceu e foi criado. Os dois caminharam pelas vielas e visitaram a casa onde o ex-jogador morou com a avó, com uma bandeira do Flamengo na varanda. Foi lá que surgiu seu apelido de infância, “Pipoca”, pelo gosto da guloseima que o acompanhou desde pequeno.

“Eu morava na Rua 9 que era mais em cima, mas fui criado, na verdade, aqui na casa da minha avó, que é mais perto do campo onde eu jogava. Aqui é o meu canto, não tem jeito. As pessoas perguntam por que eu ainda venho para a favela. Aqui me sinto mais eu, mais leve. Isso aqui é o meu mundo. Quer me ver? Pode vir aqui que vai me encontrar”, disse Adriano no bate-papo com Romário no canal do ex-jogador no YouTube.

Durante a conversa, Adriano relembrou sua trajetória no futebol, desde a entrada no Flamengo e a primeira convocação para a seleção brasileira, até o início da carreira na Itália, onde conquistou o apelido de Imperador. Ele destacou ainda o apoio de Ronaldo Fenômeno, que abriu as portas de sua casa e foi fundamental no início da carreira europeia.

O ex-jogador também apontou a final da Copa América de 2004, com a vitória do Brasil sobre a Argentina, como o jogo mais marcante de sua trajetória.

