'A Viagem': Bia descobre envolvimento do pai na prisão de Alberto e se revolta

A jovem enfrenta conflito emocional e tenta compreender os atos do pai enquanto outros personagens vivenciam mudanças e desafios

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:52

A Viagem
A Viagem Crédito: Reprodução

Na trama de A Viagem, Bia enfrenta grande revolta ao descobrir que seu pai, Ismael, foi responsável pela prisão de Alberto, homem que ela admira e por quem sente carinho. Atônita, a jovem confronta o pai, que tenta justificar suas ações com uma versão alternativa. Apesar da dor, Bia aceita a explicação, influenciada por Regina, que lembra que Ismael sofre de problemas cardíacos, fazendo-a hesitar em condená-lo. A situação cria um clima tenso e carregado de conflitos emocionais, evidenciando como verdades ocultas podem abalar relações familiares.

Fernanda Rodrigues viveu 'Bia' em A Viagem

Fernanda Rodrigues viveu 'Bia' em A Viagem por Reprodução
Lucinha Lins (Estela) e Fernanda Rodrigues (Bia) em 'A Viagem' por Reprodução
Ismael (Jonas Bloch) e Bia (Fernanda Rodrigues) em 'A Viagem'
Lucinha Lins (Estela) e Fernanda Rodrigues (Bia) em 'A Viagem' por Divulgação
Jonas Bloch e Fernanda Rodrigues como Ismael e Bia em 'A Viagem' por Acervo/TV Globo
Cena de 'A Viagem' por Reprodução/Globo
Lucinha Lins interpretou Estela em 'A Viagem' por Reprodução/Globo
Lucinha Lins interpretou Estela em 'A Viagem' por Reprodução/Globo
1 de 8
Fernanda Rodrigues viveu 'Bia' em A Viagem por Reprodução

Enquanto isso, Diná mantém o mistério ao receber flores enviadas por Otávio, gesto silencioso que preserva o elo emocional entre eles, mesmo à distância. Ao mesmo tempo, Raul busca a ajuda de Diná para convencer Guiomar a passar uma temporada na fazenda, em busca de um ambiente mais tranquilo e saudável. Cininha se surpreende ao ouvir Tibério aconselhar o Mascarado a revelar sua identidade a Carmem, decisão que promete abalar corações.

Com carinho, Diná incentiva Guiomar a aceitar a mudança e se oferece para acompanhá-la. Durante a viagem, Guiomar pede que Diná permaneça alguns dias com ela, buscando apoio emocional, e Diná aceita. Raul e Andrezza recebem a notícia com entusiasmo, animados com essa nova fase. No entanto, o percurso sofre contratempos quando o carro quebra na estrada, e sob influência de Alexandre, Guiomar solicita que Diná retorne sozinha ao Rio, deixando em aberto o desenrolar da história.

A novela de Ivani Ribeiro segue conquistando o público no Vale a Pena Ver de Novo, na TV Globo, exibida de segunda a sexta-feira, às 17h15.

