Dramáticos e difíceis de conviver: veja quais são os signos mais chatos do zodíaco

Segundo Mantovanni, cada signo tem sua forma de incomodar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 15:59

Signos
Signos Crédito: Reprodução

Durante o programa Melhor da Tarde, o astrólogo André Mantovanni apresentou um ranking dos signos do zodíaco que podem tornar a convivência mais difícil, seja por teimosia, excesso de críticas ou atitudes dramáticas. No topo da lista está Virgem, apontado como o signo mais “chato”, seguido por Capricórnio e Peixes.

Segundo Mantovanni, cada signo tem sua forma de incomodar: Sagitário é considerado o mais leve e divertido, enquanto Libra se preocupa em agradar e raramente cria conflitos. Gêmeos, mesmo comunicativos e alegres, podem mostrar instabilidade de humor. Touro tende à teimosia e preguiça, enquanto Leão se destaca pelo controle e egocentrismo.

Câncer é emotivo e, muitas vezes, cria o “climão”, colocando-se na posição de vítima. Escorpião prefere manter o controle e pode parecer frio. Aquário é rebelde e confiante em suas ideias, enquanto Áries é impulsivo e impaciente. Peixes se destaca pelo drama e sensibilidade, e Capricórnio pela seriedade e inflexibilidade.

Mantovanni conclui que, apesar das diferenças, cada signo apresenta características únicas, e compreender essas particularidades pode ajudar na convivência e nas relações pessoais.

