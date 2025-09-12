Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Amado Batista e Calita Francielle: sensitiva prevê traição, gravidez e fim do casamento

“Ela está encantada por outro homem", diz a mulher

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 12:32

Calita Franciele e Amado Batista
Calita Franciele e Amado Batista Crédito: Reprodução/Instagram

A vidente Izadora Morais, conhecida por fazer previsões sobre a vida de artistas e políticos, afirmou que o relacionamento entre o cantor Amado Batista e a jovem Calita Francielle deve chegar ao fim em meio a polêmicas. Segundo ela, a crise começará com uma traição e terminará com um barraco familiar.

Amado Batista e Calita Franciele

Amado Batista e esposa em estádio por Reprodução/Instagram
Amado Batista e Calita Fernandes por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Amado Batista e Calita curtem lua de mel por Reprodução
Amado Batista e Calita Fernandes por Reprodução
Amado Batista e Calita Fernandes por Reprodução
Amado Batista por Reprodução
Casamento de Calita e Amado Batista por Reprodução
Casamento de Calita e Amado Batista por Reprodução
Casamento de Calita e Amado Batista por Reprodução
Amado Batista e Calita Franciele por Reprodução
Casamento de Amado Batista por Reprodução
Casamento de Amado Batista por Reprodução
Amado Batista e Calita Franciele por Reprodução/Instgaram
Amado Batista e Calita por Reprodução
Amado Batista e Calita por Reprodução
Amado Batista fatura com 25 mil bois por Reprodução
Layza Bittencourt e Amado Batista por Reprodução / Redes Sociais
Amado Batista faz surpresa nos 23 anos da namorada por Reprodução / Redes Sociais
Amado Batista e a modelo Calita Franciele por Reprodução
Fagner, Amado Batista e Jorge Aragão por Divulgação
Amado Batista faz show nesta sexta-feira (12) em Salvador por Divulgação
1 de 22
Amado Batista e esposa em estádio por Reprodução/Instagram

“É uma bomba”, disse Izadora, ao prever que Calita se envolverá com outro homem e, mais adiante, ficará grávida fora do casamento. A sensitiva contou que já havia alertado nas redes sociais, no início do ano, que os dois não permaneceriam juntos por muito tempo.

Leia mais

Imagem - Setembro terá viradas importantes para Aquário, Sagitário e Escorpião; veja como signos serão impactados

Setembro terá viradas importantes para Aquário, Sagitário e Escorpião; veja como signos serão impactados

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - Preta Gil, Francisco Cuoco, Papa Francisco e mais: veja famosos que morreram em 2025

Preta Gil, Francisco Cuoco, Papa Francisco e mais: veja famosos que morreram em 2025

De acordo com Izadora, o casal aparenta viver uma união estável e romântica, mas a realidade é diferente. “Ela está encantada por outro homem. É o que vejo aqui. Ela já teve oportunidades para ir para a cama com ele, mas não foi. Não houve traição. A espiritualidade me diz que Amado Batista e Calita não vão ficar juntos. Ela vai engravidar, mais para frente, de outro homem, e vai ser a maior confusão do mundo”, afirmou.

A vidente também disse que Calita esconde mensagens no celular e que a família do cantor terá papel importante na separação. “A Calita não está traindo o Amado Batista, mas houve intenção e ela esconde coisas no celular. A família vai se meter, a relação vai terminar depois que ela engravidar de outro homem. O fim será cheio de confusão, vai terminar no maior barraco”, completou.

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Estrela do tênis, Carlos Alcaraz tem romance com modelo exposto por cunhada

Estrela do tênis, Carlos Alcaraz tem romance com modelo exposto por cunhada
Imagem - Veja 5 motivos para incluir gengibre na dieta e ganhar benefícios na saúde

Veja 5 motivos para incluir gengibre na dieta e ganhar benefícios na saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio
01

Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio

Imagem - Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir
02

Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir

Imagem - Setembro terá viradas importantes para Aquário, Sagitário e Escorpião; veja como signos serão impactados
03

Setembro terá viradas importantes para Aquário, Sagitário e Escorpião; veja como signos serão impactados

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
04

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista