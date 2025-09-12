Amado Batista e Calita Francielle: sensitiva prevê traição, gravidez e fim do casamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 12:32
A vidente Izadora Morais, conhecida por fazer previsões sobre a vida de artistas e políticos, afirmou que o relacionamento entre o cantor Amado Batista e a jovem Calita Francielle deve chegar ao fim em meio a polêmicas. Segundo ela, a crise começará com uma traição e terminará com um barraco familiar.
Amado Batista e Calita Franciele
“É uma bomba”, disse Izadora, ao prever que Calita se envolverá com outro homem e, mais adiante, ficará grávida fora do casamento. A sensitiva contou que já havia alertado nas redes sociais, no início do ano, que os dois não permaneceriam juntos por muito tempo.
De acordo com Izadora, o casal aparenta viver uma união estável e romântica, mas a realidade é diferente. “Ela está encantada por outro homem. É o que vejo aqui. Ela já teve oportunidades para ir para a cama com ele, mas não foi. Não houve traição. A espiritualidade me diz que Amado Batista e Calita não vão ficar juntos. Ela vai engravidar, mais para frente, de outro homem, e vai ser a maior confusão do mundo”, afirmou.
A vidente também disse que Calita esconde mensagens no celular e que a família do cantor terá papel importante na separação. “A Calita não está traindo o Amado Batista, mas houve intenção e ela esconde coisas no celular. A família vai se meter, a relação vai terminar depois que ela engravidar de outro homem. O fim será cheio de confusão, vai terminar no maior barraco”, completou.