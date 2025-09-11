Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 17:08
No dia 12 de setembro de 2025, os Anjos da Guarda se apresentam com energia intensa, trazendo recados de proteção, equilíbrio e clareza para nove signos do zodíaco. As orientações envolvem amor, trabalho, saúde, finanças e espiritualidade, oferecendo caminhos para decisões mais conscientes e relações fortalecidas.
A presença angelical neste período favorece momentos de introspecção, resolução de conflitos e abertura para sinais sutis, que podem surgir em forma de sonhos, intuições ou coincidências significativas.
Confira as mensagens do Anjo da Guarda para cada signo:
Áries – A recomendação é de cautela. Evite atitudes impulsivas e valorize o planejamento estratégico. No campo afetivo, gestos simples e sinceros terão grande impacto.
Touro – Persistência e disciplina estão em destaque. O dia é favorável para organizar projetos e reforçar laços com quem faz parte da sua vida.
Gêmeos – Comunicação e clareza ganham força. É momento de esclarecer pendências e aproveitar sua habilidade de negociação no trabalho.
Câncer – A intuição se torna aliada poderosa. Nas relações pessoais, a paciência e a empatia serão fundamentais para manter vínculos sólidos.
Leão – Liderança equilibrada é a chave. A autoconfiança deve vir acompanhada de humildade, com espaço para pequenos gestos de carinho.
Virgem – Organização é o recado principal. O dia favorece revisões e ajustes em projetos, além de exigir compreensão nos relacionamentos.
Libra – Harmonia e diplomacia estarão em evidência. O período é ideal para promover reconciliações e fortalecer parcerias.
Escorpião – O anjo pede autocontrole e reflexão. A energia deve ser direcionada para transformar dificuldades em aprendizado.
Sagitário – A orientação é explorar novas experiências, mas com responsabilidade. No amor, espontaneidade e respeito serão essenciais.
De acordo com os recados, a energia geral do dia será guiada pela paciência e pela intuição. Para todos os signos, a principal mensagem é confiar na proteção divina e agir de forma equilibrada, transformando desafios em oportunidades de crescimento.