Hora de se permitir: tire a sua sorte do dia para esta quarta (17)

Elis Freire
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 05:00
É hora de se permitir fazer algo novo! Nesta quarta-feira (17), você terá a oportunidade de viver uma nova experiência e ter coragem de dizer sim pode transformar positivamente a sua vida. O dia será propício para se aventurar, fazer um passeio diferente, marcar uma viagem que estava apenas no sonho e até propor fetiches diferentes na cama.
A sorte do dia te mostra ainda que nunca é tarde demais para fazer algo que pode te alegrar e abrir a sua mente para novos mundos.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
Não tenha medo de viver, de se permitir e conhecer novas versões de você
Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores.