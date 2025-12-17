RECADO

Hora de se permitir: tire a sua sorte do dia para esta quarta (17)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia Crédito: Shutterstock

É hora de se permitir fazer algo novo! Nesta quarta-feira (17), você terá a oportunidade de viver uma nova experiência e ter coragem de dizer sim pode transformar positivamente a sua vida. O dia será propício para se aventurar, fazer um passeio diferente, marcar uma viagem que estava apenas no sonho e até propor fetiches diferentes na cama.

A sorte do dia te mostra ainda que nunca é tarde demais para fazer algo que pode te alegrar e abrir a sua mente para novos mundos.

Sorte do dia 1 de 5

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Não tenha medo de viver, de se permitir e conhecer novas versões de você