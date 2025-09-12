Acesse sua conta
Por que brincos e colares fica verdes? Aprenda truque para preservar o brilho das peças

Entenda a reação química que causa a cor verde e saiba como proteger sua pele e suas joias

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:23

Muitas pessoas já passaram pela situação: ao retirar um brinco ou um colar, percebem que a haste ou até a pele ficaram com tons escurecidos ou esverdeados. Esse fenômeno é resultado de uma reação química entre os metais presentes nos brincos e o suor ou óleos naturais da pele.

O principal responsável pelo tom esverdeado é o cobre, comum em ligas metálicas de brincos mais baratos e de menor qualidade. Quando entra em contato com a umidade da pele, ocorre oxidação, causando a coloração. O níquel também contribui para o problema, além de poder provocar alergias em pessoas sensíveis. Outro fator que acelera a reação é o excesso de suor ou umidade, comum em regiões quentes ou em pessoas com pele mais oleosa.

Para evitar que os brincos fiquem verdes, algumas medidas podem ser adotadas: escolher joias de alta qualidade, livres de níquel e com banho de ouro ou ródio; evitar contato com água salgada, água quente ou cloro; limpar regularmente as peças com pano macio e seco; e aplicar verniz ou esmalte transparente em brincos sem proteção para criar uma barreira entre o metal e a pele.

Brincos de marcas confiáveis costumam oferecer vantagens adicionais: são hipoalergênicos, sem níquel, com prata 925 e banho de ouro 18k ou ródio, e possuem verniz protetor que evita oxidação.

Para peças que já apresentam sinais de oxidação, como manchas ou tom escuro, é possível recuperar a aparência limpando com água, sabão neutro e uma escova macia. No entanto, investir em peças de qualidade garante maior durabilidade e evita o incômodo das reações químicas.

Com cuidados simples e atenção à qualidade das joias, é possível manter os brincos bonitos e a pele livre de manchas.

