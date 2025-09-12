PONTO FINAL

Virgínia Fonseca e Zé Felipe encerram sociedade na Talismã Digital com clima de indiretas e tensão

A separação do casal reflete também no mundo dos negócios, com mudança de marca e disputas sobre patrimônio

Fernanda Varela

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:42

Virgínia Fonseca e Zé Felipe, separados como casal desde maio, também encerraram a sociedade profissional na agência Talismã Digital, fundada por eles junto com Poliana Rocha, mãe do cantor. Segundo o Portal Leo Dias, o rompimento ocorreu em 11 de agosto, quando Virgínia participou de uma reunião na empresa.

No mesmo dia, assessores da influenciadora publicaram frases reflexivas que pareciam indiretas, como a do assessor Herbert Gomes: “Não gaste tanta energia para tentar entender o porquê as pessoas agem de uma forma que você não agiria. Cada um oferece aquilo que tem e doa aquilo que quer. Essa é a verdade”. Virgínia também apareceu cabisbaixa nos stories e afirmou sentir-se para baixo. Internautas perceberam que ela deixou de usar a assinatura da Talismã em seu e-mail, adotando a marca VF Digital.

A assessoria de comunicação de Virgínia e Zé confirmou o fim da parceria profissional, mas minimizou polêmica. “Talismã Digital foi uma empresa idealizada pelo ex-casal. Com o divórcio, é natural que seja extinta a sociedade. As novas frentes de negócios da Virgínia terão sempre como base VF. Zé Felipe segue na Talismã Music, com foco em música, onde tem se dedicado a novas produções.”

A separação também repercute na esfera patrimonial. Zé Felipe abriu processo solicitando a contabilização de todos os imóveis adquiridos nos últimos anos pela ex-mulher, estimando que Virgínia possua cerca de 20 imóveis, número que a defesa do cantor acredita ser ainda maior. A ação levanta suspeita de ocultação de parte do patrimônio relacionado ao faturamento da WePink, que alcançou R\$ 750 milhões no ano passado.