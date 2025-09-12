Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virgínia Fonseca e Zé Felipe encerram sociedade na Talismã Digital com clima de indiretas e tensão

A separação do casal reflete também no mundo dos negócios, com mudança de marca e disputas sobre patrimônio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:42

Virginia e Zé Felipe
Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução

Virgínia Fonseca e Zé Felipe, separados como casal desde maio, também encerraram a sociedade profissional na agência Talismã Digital, fundada por eles junto com Poliana Rocha, mãe do cantor. Segundo o Portal Leo Dias, o rompimento ocorreu em 11 de agosto, quando Virgínia participou de uma reunião na empresa.

Virginia

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia exibiu presentão nas redes por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia comanda atração no SBT por Lourival Ribeiro/SBT
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Lucas Guedez visita filha de Virginia no hospital por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia é apontada como a substituta de Paolla liveira a por Reprodução/ Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca após passeio de bicicleta por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 43
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

No mesmo dia, assessores da influenciadora publicaram frases reflexivas que pareciam indiretas, como a do assessor Herbert Gomes: “Não gaste tanta energia para tentar entender o porquê as pessoas agem de uma forma que você não agiria. Cada um oferece aquilo que tem e doa aquilo que quer. Essa é a verdade”. Virgínia também apareceu cabisbaixa nos stories e afirmou sentir-se para baixo. Internautas perceberam que ela deixou de usar a assinatura da Talismã em seu e-mail, adotando a marca VF Digital.

Zé Felipe

Zé Felipe por Reprodução
Zé Felipe por Reprodução
Zé Felipe mostrou nova mansão por Reprodução/Instagram
Zé Felipe desabafou sobre boatos de traição por Reprodução/Instagram
Zé Felipe está com a agenda shows lotada por Reprodução
Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe por Reprodução
1 de 7
Zé Felipe por Reprodução

A assessoria de comunicação de Virgínia e Zé confirmou o fim da parceria profissional, mas minimizou polêmica. “Talismã Digital foi uma empresa idealizada pelo ex-casal. Com o divórcio, é natural que seja extinta a sociedade. As novas frentes de negócios da Virgínia terão sempre como base VF. Zé Felipe segue na Talismã Music, com foco em música, onde tem se dedicado a novas produções.”

Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe

Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
1 de 11
Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram

A separação também repercute na esfera patrimonial. Zé Felipe abriu processo solicitando a contabilização de todos os imóveis adquiridos nos últimos anos pela ex-mulher, estimando que Virgínia possua cerca de 20 imóveis, número que a defesa do cantor acredita ser ainda maior. A ação levanta suspeita de ocultação de parte do patrimônio relacionado ao faturamento da WePink, que alcançou R\$ 750 milhões no ano passado.

Leia mais

Imagem - Virginia incomodou esposa de Gusttavo Lima ao tentar comprar bem do cantor; entenda

Virginia incomodou esposa de Gusttavo Lima ao tentar comprar bem do cantor; entenda

Imagem - Bolo maior que jogador de basquete: veja os detalhes do aniversário de José Leonardo, filho de Virgínia e Zé Felipe

Bolo maior que jogador de basquete: veja os detalhes do aniversário de José Leonardo, filho de Virgínia e Zé Felipe

Imagem - Fortuna desigual de Virginia Fonseca e Zé Felipe chama atenção após separação

Fortuna desigual de Virginia Fonseca e Zé Felipe chama atenção após separação

O patrimônio de Virgínia é estimado em R$ 400 milhões, mas a defesa de Zé acredita que possa chegar a R$ 700 milhões. O cantor pede o bloqueio de R$ 200 milhões da fortuna da ex-mulher. A influenciadora já declarou que o casamento ocorreu em comunhão parcial de bens, regime em que todos os bens adquiridos durante a união são divididos igualmente, enquanto os anteriores permanecem de propriedade individual.

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - 'Dona de Mim': veja resumo do capítulo desta sexta-feira (12)

'Dona de Mim': veja resumo do capítulo desta sexta-feira (12)
Imagem - 'A Viagem': Bia descobre envolvimento do pai na prisão de Alberto e se revolta

'A Viagem': Bia descobre envolvimento do pai na prisão de Alberto e se revolta

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas
01

Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
02

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen

Imagem - Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'
03

Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
04

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro