Fortuna desigual de Virginia Fonseca e Zé Felipe chama atenção após separação

Apesar do fim do casamento, os dois mantêm convivência próxima

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:33

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento de cinco anos em maio deste ano. O término, confirmado em Goiânia, surpreendeu seguidores e abriu espaço para a partilha de um patrimônio estimado em R$ 400 milhões. Sob o regime de comunhão parcial de bens, a divisão envolve mansões, jatinhos e empresas, mas também expôs a diferença no acúmulo individual de riqueza: Virginia soma cerca de R$ 400 milhões, enquanto o cantor tem R$ 110 milhões.

Aos 26 anos, Virginia se consolidou como uma das maiores influenciadoras do país, com negócios como a marca de cosméticos WePink, que faturou R$ 750 milhões em 2024, além da grife Maria’s Baby e a Talismã Digital. Seu programa Sabadou com Virginia, no SBT, e contratos publicitários reforçam sua renda, posicionando a influencer como uma das mulheres mais ricas do mundo digital.

Já Zé Felipe, de 27 anos, construiu sua fortuna por meio da música e dos investimentos rurais. Seus shows chegam a render até R$ 400 mil por apresentação, enquanto a criação de gado na Fazenda Talismã movimenta R$ 20 milhões anuais. Além disso, o cantor mantém participação em negócios compartilhados com Virginia.

O processo de divórcio, em andamento na 6ª Vara de Família de Goiânia, prevê guarda compartilhada dos três filhos e pensão de R$ 60 mil mensais. A divisão dos bens segue em segredo de Justiça, com peritos avaliando ativos que incluem jatinhos avaliados em até R$ 28 milhões, imóveis de luxo e uma frota de carros esportivos.