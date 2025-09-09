Acesse sua conta
Apaixonada, Ana Maria Braga posta foto das férias ao lado do marido: 'Não tem como não se inspirar'

Ana Maria Braga ficará três semanas afastada do Mais Você

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:03

Ana Maria Braga curte férias com o marido
Ana Maria Braga curte férias com o marido Crédito: Reprodução

A apresentadora Ana Maria Braga está viajando pela Itália ao lado do marido, o jornalista Fábio Arruda, e tem compartilhado os momentos com os seguidores. Nesta terça-feira (9), ela publicou um álbum de fotos em Polignano a Mare, cidade da província de Bari, na região da Puglia, conhecida pelas falésias à beira-mar.

“Aqui em Polignano a Mare o sol parece que brilha diferente. O clima abraça a gente mesmo. E olha que curioso: foi aqui que nasceu Domenico Modugno, o cantor de ‘Volare’. Tem até uma estátua dele de braços abertos para o mar, como se cantasse junto com o azul desse marzão maravilhoso. Num cenário desses, não tem como não se inspirar, né?”, escreveu a apresentadora.

No dia anterior, Ana Maria já havia mostrado em vídeo mais detalhes da região, famosa pela água cristalina e pelas construções erguidas nas rochas. “Estamos na Puglia, minha senhora! Bem no ‘salto da bota’ no mapa da Itália. Essa região ensolarada é responsável por um dos azeites mais saborosos do mundo. E aqui estamos em Polignano a Mare, uma cidadezinha praticamente construída sobre falésias, de onde se admira a bênção do mar Adriático azul-turquesa”, disse.

Amigos e fãs comentaram as imagens publicadas. “Pegando todas as dicas porque no final do ano estamos por aí”, escreveu o apresentador Felipe Andreoli. “Que delícia!”, reagiu a jornalista Luiza Zveiter. “Voltei dessa cidade há pouco tempo. Simplesmente linda e encantadora”, contou a seguidora Vivian Rosa.

Ana Maria Braga ficará três semanas afastada do Mais Você. Nesse período, o programa matinal da TV Globo será apresentado por Tati Machado.

