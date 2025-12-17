Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após um período de exaustão emocional, 4 signos finalmente voltam a ser eles mesmos hoje (17 de dezembro)

Um dia de lucidez, respeito próprio e decisões mais firmes devolve a sensação de pertencimento a si mesmo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 07:00

Signos e mudanças positivas
Signos e mudanças positivas Crédito: Shuttertock

Hoje, o dia pede objetividade, responsabilidade emocional e respeito próprio. Não há mais espaço para autossabotagem ou excessos de cobrança. A clareza que surge ajuda a cortar o que pesa, ajustar prioridades e agir com mais firmeza. Para alguns signos, esse movimento traz algo precioso: a sensação de finalmente voltar a ser quem se é de verdade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Fim de ano com dinheiro: a sorte financeira sorri para 3 signos hoje (17 de dezembro)

Fim de ano com dinheiro: a sorte financeira sorri para 3 signos hoje (17 de dezembro)

Imagem - O dia de hoje (17 de dezembro) traz respostas práticas e avanços importantes para todos os signos

O dia de hoje (17 de dezembro) traz respostas práticas e avanços importantes para todos os signos

Imagem - O alívio chega, e 3 signos atraem dinheiro com facilidade nesta terça-feira (16 de dezembro)

O alívio chega, e 3 signos atraem dinheiro com facilidade nesta terça-feira (16 de dezembro)

Câncer: Hoje você percebe o quanto tem sustentado responsabilidades importantes, mesmo quando tudo parecia pesado demais. Um momento de reflexão ou uma conversa direta mostra exatamente onde é possível redistribuir sua energia para recuperar foco e equilíbrio. Você se sente mais centrado e confiante nas próprias decisões. 

Dica cósmica: Cuidar de si também é uma responsabilidade.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Libra: O dia deixa claro onde você vinha cedendo além do necessário. Um diálogo significativo ajuda a reorganizar limites e devolve a sensação de justiça interna. Ao se respeitar mais, você se sente mais leve, seguro e alinhado consigo mesmo.

Dica cósmica: Equilíbrio começa quando você se inclui na equação.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Escorpião: Hoje você encara de frente algo que vinha sendo evitado. A clareza chega sem drama, trazendo força e determinação para agir diferente. Ao assumir o controle das próprias escolhas, você recupera autenticidade e propósito.

Dica cósmica: Disciplina pode ser libertadora.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Aquário: O dia revela padrões que drenavam sua energia e mostra, com clareza, o que precisa mudar. A partir disso, você assume responsabilidade pelos próximos passos e sente uma retomada poderosa de direção e identidade.

Dica cósmica: Consciência é o primeiro passo para retomar o próprio caminho.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Libra Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Carta O Mundo marca encerramentos e realizações para os signos neste último dia do ano (31 de dezembro)

Carta O Mundo marca encerramentos e realizações para os signos neste último dia do ano (31 de dezembro)
Imagem - Carta O Sol no Tarot ilumina os signos e indica decisões importantes nesta quarta (17 de dezembro)

Carta O Sol no Tarot ilumina os signos e indica decisões importantes nesta quarta (17 de dezembro)
Imagem - Ano de baixas: relembre os jornalistas da Bahia demitidos em 2025

Ano de baixas: relembre os jornalistas da Bahia demitidos em 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo
01

Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo

Imagem - Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado
02

Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia
03

Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (17 de dezembro) é O Caminho: tempo de decisões e novos rumos
04

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (17 de dezembro) é O Caminho: tempo de decisões e novos rumos