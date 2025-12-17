ESTADO DELICADO

Entenda o quadro de Maurício Kubrusly jornalista segue internado na Bahia aos 80 anos

Repórter convive com demência frontotemporal e está sob cuidados na Santa Casa de Itabuna

Heider Sacramento

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 07:55

Maurício Kubrusly Crédito: Divulgação

Maurício Kubrusly está internado na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa da Misericórdia de Itabuna, no sul da Bahia. A informação foi confirmada pela assessoria do hospital, que não divulgou o motivo da internação nem detalhes sobre o estado de saúde, a pedido da família.

Aos 80 anos, o jornalista vive na região desde 2018, quando recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal, uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta principalmente comportamento, linguagem e funções cognitivas. Desde então, ele mora com a esposa, Beatriz Goulart, levando uma rotina mais reservada e próxima da natureza.

A demência frontotemporal costuma se manifestar de formas diferentes em cada paciente. Entre os sintomas mais comuns estão alterações de personalidade, dificuldades de comunicação, mudanças de humor, apatia ou impulsividade, além do comprometimento gradual da autonomia. No caso de Kubrusly, a doença impactou especialmente a fala e a comunicação, áreas centrais de sua atuação profissional.

Por conta do avanço do quadro, o afastamento da televisão aconteceu de maneira natural, priorizando a qualidade de vida e o cuidado com a saúde. Kubrusly deixou oficialmente a TV Globo em 2019, após mais de três décadas de trabalho na emissora.

O jornalista ficou marcado por reportagens que exploravam o Brasil profundo, especialmente no quadro Me Leva Brasil, exibido no Fantástico por 16 anos. Ao longo da carreira, percorreu centenas de cidades e milhares de quilômetros em busca de histórias, personagens e tradições culturais.