Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entenda o quadro de Maurício Kubrusly jornalista segue internado na Bahia aos 80 anos

Repórter convive com demência frontotemporal e está sob cuidados na Santa Casa de Itabuna

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 07:55

Maurício Kubrusly
Maurício Kubrusly Crédito: Divulgação

Maurício Kubrusly está internado na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa da Misericórdia de Itabuna, no sul da Bahia. A informação foi confirmada pela assessoria do hospital, que não divulgou o motivo da internação nem detalhes sobre o estado de saúde, a pedido da família.

Aos 80 anos, o jornalista vive na região desde 2018, quando recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal, uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta principalmente comportamento, linguagem e funções cognitivas. Desde então, ele mora com a esposa, Beatriz Goulart, levando uma rotina mais reservada e próxima da natureza.

A demência frontotemporal costuma se manifestar de formas diferentes em cada paciente. Entre os sintomas mais comuns estão alterações de personalidade, dificuldades de comunicação, mudanças de humor, apatia ou impulsividade, além do comprometimento gradual da autonomia. No caso de Kubrusly, a doença impactou especialmente a fala e a comunicação, áreas centrais de sua atuação profissional.

Maurício Kubrusly

Maurício Kubrusly por Reprodução
Maurício Kubrusly ao lado da esposa, Beatriz Goulart por Reprodução
Maurício Kubrusly por Reprodução
Kubrusly em seu quadro no Fantástico por Reprodução
Beatriz Goulart, esposa de Kubrusly, com o jornalista por divulgação
Maurício Kubrusly por Divulgação
Kubrusly por Reprodução
Maurício Kubrusly, ex-repórter da Globo por TV Globo
1 de 8
Maurício Kubrusly por Reprodução

Por conta do avanço do quadro, o afastamento da televisão aconteceu de maneira natural, priorizando a qualidade de vida e o cuidado com a saúde. Kubrusly deixou oficialmente a TV Globo em 2019, após mais de três décadas de trabalho na emissora.

O jornalista ficou marcado por reportagens que exploravam o Brasil profundo, especialmente no quadro Me Leva Brasil, exibido no Fantástico por 16 anos. Ao longo da carreira, percorreu centenas de cidades e milhares de quilômetros em busca de histórias, personagens e tradições culturais.

Em homenagem à trajetória profissional e pessoal do repórter, a Globo lançou o documentário Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar Por Aí, que mostra como ele vive após o diagnóstico e relembra momentos emblemáticos de sua carreira.

Leia mais

Imagem - Cristian Bell oficializa união em cerimônia reservada ao lado de Ana Carla

Cristian Bell oficializa união em cerimônia reservada ao lado de Ana Carla

Imagem - Apresentadora da Globo conta que passou por cirurgia no coração e tranquiliza seguidores

Apresentadora da Globo conta que passou por cirurgia no coração e tranquiliza seguidores

Imagem - Quanto custa se hospedar nas mansões à beira-mar de Glória Pires em Angra e Alagoas

Quanto custa se hospedar nas mansões à beira-mar de Glória Pires em Angra e Alagoas

Tags:

Maurício Kubrusly

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (17 de dezembro): quando pequenas escolhas mudam grandes rumos

Cor e número da sorte de hoje (17 de dezembro): quando pequenas escolhas mudam grandes rumos
Imagem - Assumir cabelos brancos muda a forma como mulheres são avaliadas em entrevistas, revela executiva

Assumir cabelos brancos muda a forma como mulheres são avaliadas em entrevistas, revela executiva
Imagem - Mesmo com pedido de desculpas de Zezé, SBT muda grade e coloca episódio inédito de Chaves no lugar do especial

Mesmo com pedido de desculpas de Zezé, SBT muda grade e coloca episódio inédito de Chaves no lugar do especial

MAIS LIDAS

Imagem - Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia
01

Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia

Imagem - Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado
02

Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Trabalhadores de telefonia são mortos a tiros e encontrados amarrados em Salvador
03

Trabalhadores de telefonia são mortos a tiros e encontrados amarrados em Salvador

Imagem - Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador
04

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador