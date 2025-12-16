Cristian Bell oficializa união em cerimônia reservada ao lado de Ana Carla

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:16
Cristian Bell viveu um dia especial na última segunda-feira (15). O influenciador e empresário se casou com Ana Carla em uma cerimônia discreta, cercada por poucos convidados e marcada por emoção do começo ao fim. A noiva está grávida do primeiro filho do casal, o que deu ainda mais significado ao momento.
Registros compartilhados nas redes sociais mostram Cristian bastante emocionado ao entrar no local da celebração acompanhado da mãe, Bebell Santos. A chegada ao altar foi recebida com atenção dos convidados e rapidamente repercutiu entre os seguidores do casal.
Casamento de Cristian Bell
Durante a cerimônia, Cristian leu parte dos votos preparados para Ana Carla e relembrou o início da história dos dois. “Quando eu te vi pela primeira vez, eu nunca imaginei que chegaríamos até aqui. Para dar cantada e tentar me envolver, usei todo meu repertório de canções. Inclusive disse que você seria meu presente de Papai Noel. Eu nunca imaginei que iria achar a peça que faltava para completar o meu coração”.
Ana Carla também se emocionou ao declarar seu amor. Em suas palavras, destacou a fé, o companheirismo e a expectativa pela chegada do bebê, reforçando o sentimento de construção de uma família.
A celebração, mantida longe de grandes produções, surpreendeu fãs justamente pelo clima íntimo e afetivo. Vídeos e fotos do casamento circularam rapidamente nas redes, com mensagens de carinho e felicitações ao casal, que inicia uma nova etapa da vida a dois.