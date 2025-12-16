Apresentadora da Globo conta que passou por cirurgia no coração e tranquiliza seguidores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 08:24
Mariana Gross usou as redes sociais nesta segunda-feira (15) para dividir uma informação pessoal que surpreendeu o público. A apresentadora do RJ1 revelou que passou recentemente por uma cirurgia cardíaca e aproveitou o relato para tranquilizar seguidores sobre o procedimento e a recuperação.
Ao falar sobre comentários que vinha recebendo a respeito da aparência, a jornalista explicou a situação com bom humor. “Muita gente está me perguntando, ‘você fez alguma coisa?’, [e falam:] ‘você está mais bonita, o que aconteceu?’ Então eu vou revelar: eu fiz uma plástica, sim, mas foi uma plástica no coração. Pois é, eu nasci com prolapso na válvula mitral”.
Mariana contou que a condição é relativamente comum e que, em muitos casos, não causa complicações. “Muita gente tem, muita gente vive a vida inteira com isso. E no meu caso, depois que eu soube, eu fui monitorando por exames anuais e o último exame detectou que era necessária uma cirurgia pra correção”.
Mariana Gross
Aos 46 anos, ela explicou que decidiu realizar o procedimento em novembro, após acompanhamento médico. “Fiz agora há um mês. Pois é, exatamente um mês eu fui operada, deu tudo certo, em 20 dias, eu estava de volta ao trabalho, cheia de energia”.
Mesmo admitindo o receio natural diante de uma cirurgia no coração, Mariana destacou a importância de compartilhar a experiência com quem a acompanha diariamente. “Fui com medo, cirurgia no coração, como é que fica, meu Deus? Mas, não, a gente tem que ir com medo mesmo, e agora então, estou aqui pra contar essa notícia pra vocês, a gente tem essa relação de transparência, de verdade, a gente tem essa companhia diária. Vocês me acompanham, então, eu tinha que falar, tinha que celebrar com vocês, está tudo certo, estou pronta”.
Torcedora do Flamengo, a apresentadora ainda brincou ao dizer que o coração já passou por testes recentes com decisões no futebol. “Inclusive o meu coração foi testado já, né? Porque eu vi algumas finais de futebol nas últimas semanas e ele bateu a mil, super feliz. Então, está tudo mais que certo, estamos juntos pra 2026, agradeço aos médicos, aos enfermeiros, um beijo pra todos”.