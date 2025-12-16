SAÚDE

Apresentadora da Globo conta que passou por cirurgia no coração e tranquiliza seguidores

Âncora do RJ1 revela condição congênita, celebra recuperação e diz que já voltou ao trabalho

Mariana Gross usou as redes sociais nesta segunda-feira (15) para dividir uma informação pessoal que surpreendeu o público. A apresentadora do RJ1 revelou que passou recentemente por uma cirurgia cardíaca e aproveitou o relato para tranquilizar seguidores sobre o procedimento e a recuperação.

Ao falar sobre comentários que vinha recebendo a respeito da aparência, a jornalista explicou a situação com bom humor. “Muita gente está me perguntando, ‘você fez alguma coisa?’, [e falam:] ‘você está mais bonita, o que aconteceu?’ Então eu vou revelar: eu fiz uma plástica, sim, mas foi uma plástica no coração. Pois é, eu nasci com prolapso na válvula mitral”.

Mariana contou que a condição é relativamente comum e que, em muitos casos, não causa complicações. “Muita gente tem, muita gente vive a vida inteira com isso. E no meu caso, depois que eu soube, eu fui monitorando por exames anuais e o último exame detectou que era necessária uma cirurgia pra correção”.

Aos 46 anos, ela explicou que decidiu realizar o procedimento em novembro, após acompanhamento médico. “Fiz agora há um mês. Pois é, exatamente um mês eu fui operada, deu tudo certo, em 20 dias, eu estava de volta ao trabalho, cheia de energia”.

Mesmo admitindo o receio natural diante de uma cirurgia no coração, Mariana destacou a importância de compartilhar a experiência com quem a acompanha diariamente. “Fui com medo, cirurgia no coração, como é que fica, meu Deus? Mas, não, a gente tem que ir com medo mesmo, e agora então, estou aqui pra contar essa notícia pra vocês, a gente tem essa relação de transparência, de verdade, a gente tem essa companhia diária. Vocês me acompanham, então, eu tinha que falar, tinha que celebrar com vocês, está tudo certo, estou pronta”.