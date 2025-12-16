Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Malhação volta à Globo após cinco anos e ganha novo formato

Novela adolescente irá retornar com foco direto no ambiente das redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:50

Joaquim Lopes, Paloma Duarte, Alanis Guillen e Pedro Novaes em Malhação Toda Forma de Amar (2019)
Joaquim Lopes, Paloma Duarte, Alanis Guillen e Pedro Novaes em Malhação Toda Forma de Amar (2019) Crédito: Estevam Avellar/Globo

Um dos maiores sucessos da televisão brasileira irá retornar. O diretor Amauri Soares revelou, em uma live interna com funcionários da Globo, que "Malhação" voltará a ser produzida, mas agora em um formato completamente novo. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias.

Segundo Carla, a novela adolescente passará a ser pensada no formato vertical, com foco direto nas redes sociais. A ideia é criar "uma novelinha com atores de verdade, jovens atores", com o objetivo de ativar o digital da TV Globo e dialogar com novas plataformas e linguagens.

Veja o que aconteceu com 5 estrelas de 'Malhação'

Intérprete da divertida Flavinha na temporada de 2004, Thaís Vaz comoveu o público ao revelar que perdeu a visão do olho esquerdo após um grave episódio de violência doméstica, ocorrido quando tinha 19 anos por Reprodução
Hoje, aos 44 anos, Thaís prepara o espetáculo “Hiena: o riso sobre o tóxico”, no qual transforma sua história de superação e violência em arte e reflexão sobre relacionamentos abusivos por Reprodução
Conhecida por viver a protagonista Joana na temporada de 2000, Ludmila Dayer também brilhou em Senhora do Destino (2004). Após o sucesso na Globo, ela se mudou para Los Angeles, onde fundou uma produtora e passou a atuar no cinema independente por Reprodução
Em 2021, Ludmila revelou ter sido diagnosticada com esclerose múltipla. Aos 42 anos, segue morando nos Estados Unidos e compartilha reflexões sobre saúde mental nas redes sociais por Reprodução
Protagonista da temporada de 2010, Daniela Carvalho deu vida à personagem Catarina. Após a novela, participou de outras produções da Globo, mas decidiu mudar de vida. A atriz se mudou para a Irlanda e chegou a trabalhar como faxineira para se sustentar por Reprodução
Atualmente com 39 anos, Daniela vive no Canadá com o marido e os dois filhos, compartilhando sua rotina em outro país pelas redes sociais por Reprodução
Renata Sayuri ficou conhecida por sua participação em Malhação (2011) e por apresentar o Band Kids nos anos 2000. Nos últimos anos, a artista tem enfrentado uma dura batalha contra o vício e o transtorno bipolar, condição com a qual convive há duas décadas por Reprodução
Em 2023, foi revelado que Renata havia sido internada em uma clínica de reabilitação em Minas Gerais. Hoje, aos 44 anos, ela segue em tratamento e utiliza suas plataformas para falar sobre saúde mental e recomeços por Reprodução
Uma das maiores estrelas reveladas por Malhação, Priscila Fantin viveu Tatiana na temporada de 1999 e conquistou o público em sucessos como Alma Gêmea (2005). A atriz enfrentou uma longa luta contra a depressão, período em que se afastou da televisão e chegou a morar em Paris, onde trabalhou como garçonete por Reprodução
Depois de vencer a Dança dos Famosos (2023), Priscila voltou a aparecer na Globo em um especial em homenagem a Walcyr Carrasco. Aos 42 anos, ela também atua nos bastidores como produtora e agente de artistas por Reprodução
1 de 10
Intérprete da divertida Flavinha na temporada de 2004, Thaís Vaz comoveu o público ao revelar que perdeu a visão do olho esquerdo após um grave episódio de violência doméstica, ocorrido quando tinha 19 anos por Reprodução

Malhação estreou em abril de 1995 e, ao longo de suas 27 temporadas e 6.191 episódios, conquistou gerações de jovens, abordando temas sociais e culturais importantes. Além disso, lançou diversos atores ao estrelato, como Caio Castro, Cauã Reymond, Marjorie Estiano, Alice Wegmann e Juliana Paiva.

Mas, em abril de 2020, foi encerrada. A decisão ocorreu por uma combinação de fatores, incluindo a queda de audiência, altos custos de produção e a pandemia de covid-19.

Leia mais

Imagem - 'Bebê Mounjaro': Laís Caldas revela que caneta emagrecedora cortou o efeito do anticoncepcional

'Bebê Mounjaro': Laís Caldas revela que caneta emagrecedora cortou o efeito do anticoncepcional

Imagem - Cristian Bell oficializa união em cerimônia reservada ao lado de Ana Carla

Cristian Bell oficializa união em cerimônia reservada ao lado de Ana Carla

Imagem - Apresentadora da Globo conta que passou por cirurgia no coração e tranquiliza seguidores

Apresentadora da Globo conta que passou por cirurgia no coração e tranquiliza seguidores

Tags:

tv Globo Globo Globoplay Malhação Novela Vertical

Mais recentes

Imagem - Pai de Isabel Veloso desabafa sobre angústia com ausência de notícias sobre a filha: 'Está nas mãos do Pai'

Pai de Isabel Veloso desabafa sobre angústia com ausência de notícias sobre a filha: 'Está nas mãos do Pai'
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (16) prometem prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (16) prometem prosperidade
Imagem - Maurício Kubrusly deixa UTI e deve receber alta no sul da Bahia

Maurício Kubrusly deixa UTI e deve receber alta no sul da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros
01

PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte
03

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
04

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’