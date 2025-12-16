VEM AÍ

Malhação volta à Globo após cinco anos e ganha novo formato

Novela adolescente irá retornar com foco direto no ambiente das redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:50

Joaquim Lopes, Paloma Duarte, Alanis Guillen e Pedro Novaes em Malhação Toda Forma de Amar (2019) Crédito: Estevam Avellar/Globo

Um dos maiores sucessos da televisão brasileira irá retornar. O diretor Amauri Soares revelou, em uma live interna com funcionários da Globo, que "Malhação" voltará a ser produzida, mas agora em um formato completamente novo. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias.

Segundo Carla, a novela adolescente passará a ser pensada no formato vertical, com foco direto nas redes sociais. A ideia é criar "uma novelinha com atores de verdade, jovens atores", com o objetivo de ativar o digital da TV Globo e dialogar com novas plataformas e linguagens.

Malhação estreou em abril de 1995 e, ao longo de suas 27 temporadas e 6.191 episódios, conquistou gerações de jovens, abordando temas sociais e culturais importantes. Além disso, lançou diversos atores ao estrelato, como Caio Castro, Cauã Reymond, Marjorie Estiano, Alice Wegmann e Juliana Paiva.