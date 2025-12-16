FAMOSOS

'Bebê Mounjaro': Laís Caldas revela que caneta emagrecedora cortou o efeito do anticoncepcional

Ex-BBB anunciou no último sábado (13) que está grávida do primeiro filho com o marido, Gustavo Marsengo

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:24

Gustavo Marsengo e Laís Caldas Crédito: Reprodução/Instagram

Laís Caldas está grávida do primeiro filho, fruto do casamento com Gustavo Marsengo. Após anunciar a novidade, a ex-BBB contou aos seguidores que engravidou mesmo usando pílula anticoncepcional. Em um vídeo postado nas redes sociais, a médica explicou que estava fazendo um protocolo com uso de Mounjaro, e a caneta emagrecedora reduziu o efeito de seu contraceptivo.

"Eu realmente estava tomando anticoncepcional oral direitinho, mas eu casei em setembro e eu fiz o protocolo com Mounjaro, a tizerpatida. Eu queria estar mais sequinha no casamento e fiz o protocolo. O Mounjaro retarda o esvaziamento gástrico e isso diminui a absorção de alguns medicamentos orais e um dos mais afetados é o contraceptivo oral", explicou.

Laís disse que já tinha feito o protocolo com Mounjaro outras vezes. "[Fiz] no início do ano, e nada aconteceu. Pois, é. Deus só estava esperando nosso casamento para nos abençoar com esse filho ou essa filha. Não tem outra explicação. Já tinha feito antes e não aconteceu nada, mas uma hora pode acontecer".

"Mas filho é benção, estamos muito felizes, realmente não estava planejado para agora, mas estamos felizes demais e foi como Deus quis", completou.

Na legenda da publicação, a ex-BBB brincou: "Bebê Mounjaro’ Aconteceu com mais alguma mulher aqui? Ps: importante lembrar que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz na prevenção de gravidez".