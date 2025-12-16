SAÚDE

Maurício Kubrusly deixa UTI e deve receber alta no sul da Bahia

Jornalista de 80 anos segue para casa após internação em hospital de Itabuna

Heider Sacramento

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:00

Maurício Kubrusly Crédito: Divulgação

Maurício Kubrusly deve receber alta hospitalar nesta terça-feira, 16, após passar um período internado na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa da Misericórdia de Itabuna, no sul da Bahia. A informação foi divulgada pelo portal Splash do UOL, enquanto o hospital ainda aguarda autorização da família para divulgar detalhes oficiais.

Segundo apuração, o jornalista retornará para casa em Serra Grande, distrito de Uruçuca, onde vive desde que se mudou para a região. A unidade de saúde confirmou apenas a internação na UTI, sem divulgar boletim médico, a pedido da família.

Maurício Kubrusly 1 de 8

Aos 80 anos, Kubrusly mora no sul da Bahia desde o diagnóstico de demência frontotemporal, revelado em 2023 durante uma homenagem exibida no Fantástico. Desde então, ele leva uma rotina mais reservada, acompanhado da esposa, Beatriz Goulart.

Com uma trajetória marcante no jornalismo brasileiro, Maurício Kubrusly deixou a TV Globo em 2019, após 34 anos na emissora. Ele ficou conhecido por reportagens que exploravam o inusitado e a cultura brasileira, especialmente no quadro Me Leva Brasil, exibido entre 2000 e 2017.