Maurício Kubrusly deixa UTI e deve receber alta no sul da Bahia

Jornalista de 80 anos segue para casa após internação em hospital de Itabuna

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:00

Maurício Kubrusly
Maurício Kubrusly Crédito: Divulgação

Maurício Kubrusly deve receber alta hospitalar nesta terça-feira, 16, após passar um período internado na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa da Misericórdia de Itabuna, no sul da Bahia. A informação foi divulgada pelo portal Splash do UOL, enquanto o hospital ainda aguarda autorização da família para divulgar detalhes oficiais.

Segundo apuração, o jornalista retornará para casa em Serra Grande, distrito de Uruçuca, onde vive desde que se mudou para a região. A unidade de saúde confirmou apenas a internação na UTI, sem divulgar boletim médico, a pedido da família.

Maurício Kubrusly

Maurício Kubrusly por Reprodução
Maurício Kubrusly ao lado da esposa, Beatriz Goulart por Reprodução
Maurício Kubrusly por Reprodução
Kubrusly em seu quadro no Fantástico por Reprodução
Beatriz Goulart, esposa de Kubrusly, com o jornalista por divulgação
Maurício Kubrusly por Divulgação
Kubrusly por Reprodução
Maurício Kubrusly, ex-repórter da Globo por TV Globo
1 de 8
Maurício Kubrusly por Reprodução

Aos 80 anos, Kubrusly mora no sul da Bahia desde o diagnóstico de demência frontotemporal, revelado em 2023 durante uma homenagem exibida no Fantástico. Desde então, ele leva uma rotina mais reservada, acompanhado da esposa, Beatriz Goulart.

Com uma trajetória marcante no jornalismo brasileiro, Maurício Kubrusly deixou a TV Globo em 2019, após 34 anos na emissora. Ele ficou conhecido por reportagens que exploravam o inusitado e a cultura brasileira, especialmente no quadro Me Leva Brasil, exibido entre 2000 e 2017.

A história profissional e pessoal do jornalista também foi retratada no documentário Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar Por Aí, disponível no Globoplay.

Maurício Kubrusly

