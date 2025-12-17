ALTO DO CABRITO

Trabalhadores de telefonia são mortos a tiros e encontrados amarrados em Salvador

Vítimas estavam fardadas

Esther Morais

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 07:31

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Três funcionários de uma empresa de telefonia foram executados a tiros no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador, na noite de terça-feira (16). As vítimas foram encontradas em via pública, fardadas e com as mãos e os pés amarrados.

Os homens foram identificados como Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 anos.

Policiais militares da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato) foram acionados para atender a ocorrência de homicídio. Ao chegarem ao local, os agentes constataram os óbitos e isolaram a área até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Até o momento, não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade de Salvador, investiga o triplo homicídio. Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas, e diligências e oitivas seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso.