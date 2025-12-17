NATAL

Ivete, Margareth Menezes e mais: veja valores dos ingressos para concerto beneficente da Osba

Concerto acontecerá em prol do Martagão Gesteira

Millena Marques

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 08:28

Show beneficente reúne Ivete Sangalo, Margareth Menezes e Flávio Venturini na Concha Acústica do TCA Crédito: Arisson Marinho/CORREIO e Divulgação

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e os maestros Carlos Prazeres e Luciano Calazans recebem um time estrelar de artistas nacionais para o concerto beneficente “Natal das Estrelas” em prol do Hospital Martagão Gesteira. O evento, que contará com nomes como Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Carlinhos Brown e Flávio Venturini, acontecerá no dia 21 de dezembro, um domingo, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos são vendidos por R$ 75 (meia) e R$ 150 (inteira), no Sympla e bilheteria do TCA.

O evento também contará com apresentações de Alinne Rosa, Pedro Pondé e Taís Nader, além dos intérpretes líricos Geilson Santos, Lina Mendes e Santiago Villalba. O concerto também terá a apresentação do Coral Vozes da Vida, formado por ex-pacientes do Martagão, e com o Corpo de Baile Sonho de Valsa, composto por jovens do bairro de São Caetano, em Salvador.

“Ajudar o Martagão ao lado de artistas amigos e com esta Orquestra que eu amo, admiro e que sou parceiro há anos é um presente de Natal pra mim! Com o Martagão é assim: você vai ajudar e é você que sai preenchido e enriquecido. Quem mergulha e entende a importância deste serviço não consegue esquecer. Convido a todos a fazer parte deste movimento, seja comprando os ingressos ou doando para o Hospital”, destaca Calazans.

Participações

Além de grandes nomes da música popular baiana e nacional, o concerto trará ao palco da Concha Acústica do TCA cantores líricos que interpretarão clássicos da Broadway, promovendo um diálogo entre o repertório orquestral e a música popular, no clima natalino deste evento beneficente, com diversas estrelas juntas para ajudar o Hospital.

“É uma imensa alegria compartilhar o Natal da OSBA com um evento em prol do Martagão. Isso reforça que somos uma Orquestra que é extensão da sociedade baiana. Para o programa, trouxe essas obras da Broadway, pensando nesse sentimento de que cada pessoa é uma estrela. Como diz Caetano Veloso, ‘Gente é para brilhar’. Então todos presentes, seja no palco, na plateia ou nas doações, serão uma estrela neste evento natalino para uma instituição tão nobre”, declara o maestro da Osba, Carlos Prazeres.

Martagão Gesteira

O Martagão Gesteira é o único hospital da Bahia que realiza transplantes de medula óssea pelo SUS, na faixa pediátrica. Em 2024, foi responsável por mais da metade (66,7%) das cirurgias oncológicas em pacientes de 0 a 14 anos e por 47,9% dos tratamentos oncológicos, além de 43,1% das cirurgias cardíacas e por 17,6% das cirurgias neurológicas no Estado.