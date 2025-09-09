Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Burger King lança milkshake proteico feito com whey; veja preços e sabores

Rede aposta em sobremesa turbinada para atrair público que busca opções com proteína

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:51

Milkshake de whey protein
Milkshake de whey protein Crédito: Divulgação

O Burger King lançou nesta semana o BK Shake Proteico, nova versão do tradicional milkshake da rede com a adição de whey protein. A novidade já está disponível em todos os restaurantes do Brasil e segue no cardápio até o dia 3 de novembro ou enquanto durarem os estoques.

Whey Protein

Whey Protein por Shutterstock
Whey Protein por Shutterstock
Whey Protein por Shutterstock
Whey Protein por Shutterstock
Whey Protein por Shutterstock
Whey Protein por Shutterstock
Whey Protein por Shutterstock
Whey Protein por Shutterstock
Whey Protein por Shutterstock
1 de 9
Whey Protein por Shutterstock

O cliente pode escolher entre os sabores Morango, Chocolate, Doce de Leite e Crocante e adicionar whey por mais R$2. A sobremesa passa a oferecer entre 20g e 24g de proteína, a depender da escolha. Os preços partem de R$21,90.

Leia mais

Imagem - Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher: 'Toda gostosa'

Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher: 'Toda gostosa'

Imagem - Rafa Justus fica de fora de grupo dos irmãos no WhatsApp: 'Não sou dedo-duro'

Rafa Justus fica de fora de grupo dos irmãos no WhatsApp: 'Não sou dedo-duro'

Imagem - Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas

Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas

A rede aposta na tendência dos alimentos proteicos para dialogar com consumidores que buscam opções mais nutritivas, sem abrir mão do cardápio de fast-food. “Até os nossos Shakes ficaram bombados” é o conceito da campanha que apresenta o produto.

Os valores sugeridos são: R$21,90 para Morango (20g de proteína) e Chocolate (21g), R$22,90 para Doce de Leite (24g) e R$23,90 para Crocante (21g).

Mais recentes

Imagem - Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher: 'Toda gostosa'

Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher: 'Toda gostosa'
Imagem - Aprenda truque para cozinhar a couve-flor para que ela não cheire, não se desfaça e continue branca

Aprenda truque para cozinhar a couve-flor para que ela não cheire, não se desfaça e continue branca
Imagem - Após vender empadas na rua, Regininha Poltergeist conquista novo emprego: 'Sou um exemplo de superação'

Após vender empadas na rua, Regininha Poltergeist conquista novo emprego: 'Sou um exemplo de superação'

MAIS LIDAS

Imagem - Descubra quais os 3 signos que vão ter mais sorte no mês de setembro
01

Descubra quais os 3 signos que vão ter mais sorte no mês de setembro

Imagem - Por que Luciano Huck vai perder espaço para Eliana nos domingos da Globo
02

Por que Luciano Huck vai perder espaço para Eliana nos domingos da Globo

Imagem - Quase 50 milhões de pessoas ainda têm 'dinheiro esquecido' nos bancos; veja se você está entre eles
03

Quase 50 milhões de pessoas ainda têm 'dinheiro esquecido' nos bancos; veja se você está entre eles

Imagem - Corpo de jovem de 18 anos é encontrado em praia de Amaralina
04

Corpo de jovem de 18 anos é encontrado em praia de Amaralina