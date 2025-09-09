FAST FOOD

Burger King lança milkshake proteico feito com whey; veja preços e sabores

Rede aposta em sobremesa turbinada para atrair público que busca opções com proteína

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:51

Milkshake de whey protein Crédito: Divulgação

O Burger King lançou nesta semana o BK Shake Proteico, nova versão do tradicional milkshake da rede com a adição de whey protein. A novidade já está disponível em todos os restaurantes do Brasil e segue no cardápio até o dia 3 de novembro ou enquanto durarem os estoques.

O cliente pode escolher entre os sabores Morango, Chocolate, Doce de Leite e Crocante e adicionar whey por mais R$2. A sobremesa passa a oferecer entre 20g e 24g de proteína, a depender da escolha. Os preços partem de R$21,90.

A rede aposta na tendência dos alimentos proteicos para dialogar com consumidores que buscam opções mais nutritivas, sem abrir mão do cardápio de fast-food. “Até os nossos Shakes ficaram bombados” é o conceito da campanha que apresenta o produto.