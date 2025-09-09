Burger King lança milkshake proteico feito com whey; veja preços e sabores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:51
O Burger King lançou nesta semana o BK Shake Proteico, nova versão do tradicional milkshake da rede com a adição de whey protein. A novidade já está disponível em todos os restaurantes do Brasil e segue no cardápio até o dia 3 de novembro ou enquanto durarem os estoques.
Whey Protein
O cliente pode escolher entre os sabores Morango, Chocolate, Doce de Leite e Crocante e adicionar whey por mais R$2. A sobremesa passa a oferecer entre 20g e 24g de proteína, a depender da escolha. Os preços partem de R$21,90.
A rede aposta na tendência dos alimentos proteicos para dialogar com consumidores que buscam opções mais nutritivas, sem abrir mão do cardápio de fast-food. “Até os nossos Shakes ficaram bombados” é o conceito da campanha que apresenta o produto.
Os valores sugeridos são: R$21,90 para Morango (20g de proteína) e Chocolate (21g), R$22,90 para Doce de Leite (24g) e R$23,90 para Crocante (21g).