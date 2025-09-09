BELEZA

Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas

Preparar a unha, aplicar camadas finas e reaplicar o extrabrilho estão entre os cuidados que ajudam a manter a esmaltação bonita por mais dias

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13:44

Esmaltes em tons de marrom ganham destaque durante a Páscoa (Imagem: Olena Rudo | Shutterstock) Crédito: Imagem: Olena Rudo | Shutterstock

Manter o esmalte intacto durante a semana é um desafio para quem lava a louça, cuida de criança pequena ou trabalha com as mãos. Basta um descuido para que surja a primeira lasquinha. Mas, segundo a especialista Marina Groke, da rede Unhas Cariocas, alguns cuidados simples podem aumentar a durabilidade da esmaltação.

A preparação é o primeiro passo. “Passe algodão embebido em removedor sem óleo para deixar a superfície pronta. Essa etapa garante maior aderência e evita que o esmalte descasque antes do tempo”, orienta Marina. Lixar e empurrar as cutículas também fazem parte do processo.

O tempo de secagem é outro ponto importante. Mesmo quando a superfície já está endurecida, o esmalte segue em processo de fixação por algumas horas. A recomendação é evitar contato com água logo após a esmaltação para reduzir o risco de descamação precoce.

Na hora da aplicação, a dica é investir em camadas finas e uniformes, com intervalos de dois minutos entre cada uma. Isso facilita a secagem, evita bolhas e deixa o acabamento mais resistente.

As pontas das unhas também precisam de atenção. A técnica conhecida como “encapar” protege essa região mais vulnerável. “Leve o pincel horizontalmente e passe uma camada de base, esmalte e extrabrilho nas pontas. Isso cria uma barreira de proteção que ajuda a evitar que o esmalte comece a descascar logo nas beiradas”, explica a especialista.

Para manter o resultado por mais dias, o extrabrilho deve ser reaplicado a cada dois dias. Além de renovar o brilho, o produto cria uma película que protege contra arranhões, desgaste e perda de cor causada pelo sol ou pelo contato com produtos de limpeza.