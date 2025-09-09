Acesse sua conta
Brahma lança rota de bares em Salvador com harmonização de pratos e cerveja

Projeto começa no dia 15 de setembro e reúne mais de 120 estabelecimentos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13:20

Brahma promove circuito de harmonização
Brahma promove circuito de harmonização Crédito: Divulgação

Salvador está entre as capitais escolhidas para receber o Guia de Bares Brahma, iniciativa que propõe uma rota inédita de bares e restaurantes com cardápios especiais harmonizados com cerveja. O projeto começa no dia 15 de setembro e segue até 15 de outubro em seis cidades: Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Belém.

Cada cidade participante oferecerá pratos clássicos da casa combinados com cerveja ou chopp Brahma, em um cardápio que vai de bolinhos tradicionais a massas e frutos do mar. Em Salvador, participam lugares como Pirambeira, Mimi Churrasco, Astro e Confraria do França, além de outros 12 bares.

“A cultura dos bares faz parte da história de Brahma. Por isso, apresentar um guia que impacta mais de 120 bares e restaurantes parceiros e centenas de consumidores reforça a conexão da marca com uma das paixões nacionais: a alegria de reunir os amigos para brindar e celebrar a cada gole”, disse Felipe Cerchiari, diretor de Marketing da marca.

A ação é feita em parceria com a Academia da Cerveja, escola de conhecimento da Ambev, e tem como objetivo valorizar espaços tradicionais da boemia brasileira. Entre eles estão o Restaurante Gambrinus, em Porto Alegre, fundado em 1889, e o Bar Brahma, em São Paulo, eternizado na música “Sampa”, de Caetano Veloso.

Para a diretora de Categoria Cervejeira da Ambev, Anna Paula Alves, a iniciativa busca reforçar o papel social da cerveja. “Mais do que uma bebida, a cerveja ocupa um lugar de conexão, nos sorrisos entre amigos, no ombro amigo nos momentos difíceis, do petisco aos jantares elaborados. E o bar é o cenário perfeito para viver e compartilhar essas histórias.”

No Brasil, o setor de bares representa 3,6% do PIB nacional, com faturamento de R$ 455 bilhões por ano e cerca de 230 mil empregos gerados. A indústria da cerveja movimenta mais de 2 milhões de postos de trabalho anualmente.

A lista completa dos bares participantes pode ser consultada a partir do dia (15) no site http://www.guiadebares.com e no Instagram @_guiadebares.

