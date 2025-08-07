Ingrediente da cerveja faz bem para a saúde; entenda descoberta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:00
Cientistas estão desvendando os benefícios de um dos principais ingredientes da cerveja: o lúpulo. Este componente tem demonstrado propriedades valiosas para a saúde em estudos com animais e células, despertando grande interesse.
Pesquisas realizadas com diversas abordagens apontam que o lúpulo possui efeitos anti-inflamatórios, antimicrobianos e antitumorais. Há também indícios de sua capacidade em regular os níveis de açúcar no organismo, surpreendendo a comunidade científica.
"O lúpulo é a estrela do show", destaca Glen Fox, professor de ciência cervejeira na Universidade da Califórnia, em depoimento à National Geographic. Essa afirmação sublinha o foco das investigações sobre o potencial terapêutico da planta.
Cerveja faz bem para a saúde?
O lúpulo, especialmente suas inflorescências femininas, é uma fonte abundante de antioxidantes. Esses compostos importantes protegem as células contra danos e compõem 14% da estrutura da planta, contribuindo para suas propriedades.
Entre os antioxidantes presentes, os ácidos amargos e os polifenóis se destacam. O xanthohumol, um polifenol singular encontrado apenas no lúpulo, tem atraído a atenção devido aos resultados animadores em pesquisas com células animais.
Estudos mostraram que o xanthohumol, quando administrado em células de camundongos, foi capaz de reduzir os níveis de glicose e os danos causados pelo colesterol LDL. Ele também atua contra células cancerígenas em diversas localizações.
O xanthohumol também se mostra eficaz no combate a doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn. Um fato relevante é que o corpo não excreta esse composto pela urina, mas o processa com a bile antes de eliminá-lo.
Para colher os benefícios do antioxidante, não é preciso consumir grandes quantidades de cerveja. Mesmo as cervejas mais lupuladas contêm apenas de quatro a cinco miligramas de xanthohumol, uma dose considerada baixa para efeitos terapêuticos.
A indústria cervejeira e pesquisadores buscam otimizar o cultivo do lúpulo para aumentar o teor de polifenóis e aprimorar sua retenção no produto final. Alternativamente, suplementos de xanthohumol já estão disponíveis no mercado.