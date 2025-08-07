SAÚDE

Ingrediente da cerveja faz bem para a saúde; entenda descoberta

Veja como um componente da cerveja pode impactar positivamente sua saúde

Agência Correio

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:00

Descobertas científicas revelam o potencial terapêutico de um famoso ingrediente Crédito: Freepik

Cientistas estão desvendando os benefícios de um dos principais ingredientes da cerveja: o lúpulo. Este componente tem demonstrado propriedades valiosas para a saúde em estudos com animais e células, despertando grande interesse.

Pesquisas realizadas com diversas abordagens apontam que o lúpulo possui efeitos anti-inflamatórios, antimicrobianos e antitumorais. Há também indícios de sua capacidade em regular os níveis de açúcar no organismo, surpreendendo a comunidade científica.

"O lúpulo é a estrela do show", destaca Glen Fox, professor de ciência cervejeira na Universidade da Califórnia, em depoimento à National Geographic. Essa afirmação sublinha o foco das investigações sobre o potencial terapêutico da planta.

Cerveja faz bem para a saúde? 1 de 13

A ciência por trás do lúpulo

O lúpulo, especialmente suas inflorescências femininas, é uma fonte abundante de antioxidantes. Esses compostos importantes protegem as células contra danos e compõem 14% da estrutura da planta, contribuindo para suas propriedades.

Entre os antioxidantes presentes, os ácidos amargos e os polifenóis se destacam. O xanthohumol, um polifenol singular encontrado apenas no lúpulo, tem atraído a atenção devido aos resultados animadores em pesquisas com células animais.

Estudos mostraram que o xanthohumol, quando administrado em células de camundongos, foi capaz de reduzir os níveis de glicose e os danos causados pelo colesterol LDL. Ele também atua contra células cancerígenas em diversas localizações.

Aproveitando os benefícios

O xanthohumol também se mostra eficaz no combate a doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn. Um fato relevante é que o corpo não excreta esse composto pela urina, mas o processa com a bile antes de eliminá-lo.

Para colher os benefícios do antioxidante, não é preciso consumir grandes quantidades de cerveja. Mesmo as cervejas mais lupuladas contêm apenas de quatro a cinco miligramas de xanthohumol, uma dose considerada baixa para efeitos terapêuticos.