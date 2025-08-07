Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ingrediente da cerveja faz bem para a saúde; entenda descoberta

Veja como um componente da cerveja pode impactar positivamente sua saúde

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:00

Descobertas científicas revelam o potencial terapêutico de um famoso ingrediente
Descobertas científicas revelam o potencial terapêutico de um famoso ingrediente Crédito: Freepik

Cientistas estão desvendando os benefícios de um dos principais ingredientes da cerveja: o lúpulo. Este componente tem demonstrado propriedades valiosas para a saúde em estudos com animais e células, despertando grande interesse.

Pesquisas realizadas com diversas abordagens apontam que o lúpulo possui efeitos anti-inflamatórios, antimicrobianos e antitumorais. Há também indícios de sua capacidade em regular os níveis de açúcar no organismo, surpreendendo a comunidade científica.

"O lúpulo é a estrela do show", destaca Glen Fox, professor de ciência cervejeira na Universidade da Califórnia, em depoimento à National Geographic. Essa afirmação sublinha o foco das investigações sobre o potencial terapêutico da planta.

Cerveja faz bem para a saúde?

O lúpulo da cerveja é rico em antioxidantes que protegem suas células e sua saúde por Shutterstock
Além do sabor, o lúpulo oferece poderosos antioxidantes que fazem bem ao corpo por Shutterstock/Reprodução
As flores femininas do lúpulo concentram 14% de antioxidantes naturais por divulgação
Saber escolher a cerveja corretamente é garantia de sabor e refrescância (Imagem: barmalini | Shutterstock) por Imagem: barmalini | Shutterstock
Um brinde ao lúpulo: fonte natural de compostos que ajudam a combater os radicais livres (Imagem: MaxyM | Shutterstock) por Imagem: MaxyM | Shutterstock
Mais que ingrediente, o lúpulo é aliado do bem-estar celular por Arquivo/Agência Brasil
Ciência na taça: os antioxidantes do lúpulo ajudam a preservar a juventude das células por Marcelo Camargo/Agência Brasil
O lúpulo é o toque especial da cerveja (Imagem: Marian Weyo | ShutterStock) por
A pizza pode ser harmonizada com cerveja (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por
Também é uma dose de proteção antioxidante para o seu organismo por Divulgação
A cerveja witbier harmoniza bem com camarão (Imagem: Nadya Nadal | Shutterstock) por
A cerveja pode ser uma bebida perfeita para a ceia de Páscoa (Imagem: PavelKant | Shutterstock) por
As cervejas de trigo podem ser servidas com queijo coalho (Imagem: Viiviien | Shutterstock) por
1 de 13
O lúpulo da cerveja é rico em antioxidantes que protegem suas células e sua saúde por Shutterstock

A ciência por trás do lúpulo

O lúpulo, especialmente suas inflorescências femininas, é uma fonte abundante de antioxidantes. Esses compostos importantes protegem as células contra danos e compõem 14% da estrutura da planta, contribuindo para suas propriedades.

Entre os antioxidantes presentes, os ácidos amargos e os polifenóis se destacam. O xanthohumol, um polifenol singular encontrado apenas no lúpulo, tem atraído a atenção devido aos resultados animadores em pesquisas com células animais.

Estudos mostraram que o xanthohumol, quando administrado em células de camundongos, foi capaz de reduzir os níveis de glicose e os danos causados pelo colesterol LDL. Ele também atua contra células cancerígenas em diversas localizações.

Aproveitando os benefícios 

O xanthohumol também se mostra eficaz no combate a doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn. Um fato relevante é que o corpo não excreta esse composto pela urina, mas o processa com a bile antes de eliminá-lo.

Para colher os benefícios do antioxidante, não é preciso consumir grandes quantidades de cerveja. Mesmo as cervejas mais lupuladas contêm apenas de quatro a cinco miligramas de xanthohumol, uma dose considerada baixa para efeitos terapêuticos.

A indústria cervejeira e pesquisadores buscam otimizar o cultivo do lúpulo para aumentar o teor de polifenóis e aprimorar sua retenção no produto final. Alternativamente, suplementos de xanthohumol já estão disponíveis no mercado.

Mais recentes

Imagem - Quem foi Heloísa Helena, atriz de 'Selva de Pedra' encontrada morta em casa

Quem foi Heloísa Helena, atriz de 'Selva de Pedra' encontrada morta em casa
Imagem - Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'

Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'
Imagem - Cantor faz revelação chocante: 'Só como umas duas vezes por semana'

Cantor faz revelação chocante: 'Só como umas duas vezes por semana'

MAIS LIDAS

Imagem - TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação
02

Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação

Imagem - Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil
03

Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil

Imagem - Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado
04

Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado