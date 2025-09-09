FAMOSOS

Alexandre Nero canta música composta com Aldir Blanc em roda de samba no Rio

Ator, atualmente no ar em Vale Tudo, emocionou fãs ao última parceria com compositor falecido em 2020

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13:39

Alexandre Nero surpreende roda de samba no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

O último domingo (7) foi marcado por surpresa e emoção para quem estava em uma tradicional roda de samba no Rio de Janeiro. O ator Alexandre Nero, 55, apareceu de surpresa no bar Bip Bip, na Tijuca, e interpretou ao vivo “Virulência”, canção que nasceu de sua parceria com Aldir Blanc, morto em 2020, vítima de complicações da Covid-19.

No registro feito pelo próprio bar e compartilhado nas redes sociais, Nero foi calorosamente aplaudido pelo público presente. Após a apresentação, ele ainda emendou com a clássica “Kid Cavaquinho”.

A música “Virulência” integra o álbum Aldir Blanc Inédito e foi construída de forma especial: nasceu a partir de trocas de mensagens entre o ator e o compositor em 2018. Na época, Nero preparava um disco autoral e pediu a colaboração de Aldir. “Cada e-mail do Aldir era pura poesia. Ele só sabia escrever assim”, contou o ator em entrevistas anteriores.

O processo foi marcado por improvisos e fragmentos. Aldir enviava ideias e versos soltos, enquanto Nero trabalhava nos arranjos musicais. Infelizmente, o letrista não chegou a ver a obra finalizada. “Ficamos trocando mensagens sobre como ficaria, mas ele não viu a música pronta. Essa apresentação tem um peso afetivo enorme para mim”, disse Nero antes da roda.

Além da homenagem, o ator também compartilhou nos stories do Instagram registros com fãs que estavam no local.