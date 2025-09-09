Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alexandre Nero canta música composta com Aldir Blanc em roda de samba no Rio

Ator, atualmente no ar em Vale Tudo, emocionou fãs ao última parceria com compositor falecido em 2020

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13:39

Alexandre Nero surpreende roda de samba no Rio de Janeiro
Alexandre Nero surpreende roda de samba no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

O último domingo (7) foi marcado por surpresa e emoção para quem estava em uma tradicional roda de samba no Rio de Janeiro. O ator Alexandre Nero, 55, apareceu de surpresa no bar Bip Bip, na Tijuca, e interpretou ao vivo “Virulência”, canção que nasceu de sua parceria com Aldir Blanc, morto em 2020, vítima de complicações da Covid-19.

No registro feito pelo próprio bar e compartilhado nas redes sociais, Nero foi calorosamente aplaudido pelo público presente. Após a apresentação, ele ainda emendou com a clássica “Kid Cavaquinho”.

Leia mais

Imagem - Sem aposentadoria, Angela Ro Ro dependia de doações de fãs antes de falecer

Sem aposentadoria, Angela Ro Ro dependia de doações de fãs antes de falecer

Imagem - Pabllo Vittar se joga na plateia durante show e cai no chão: 'Pulou do nada'

Pabllo Vittar se joga na plateia durante show e cai no chão: 'Pulou do nada'

Imagem - Bruce Dickinson compara políticos brasileiros ao diabo durante show: 'Rabo e chifres'

Bruce Dickinson compara políticos brasileiros ao diabo durante show: 'Rabo e chifres'

A música “Virulência” integra o álbum Aldir Blanc Inédito e foi construída de forma especial: nasceu a partir de trocas de mensagens entre o ator e o compositor em 2018. Na época, Nero preparava um disco autoral e pediu a colaboração de Aldir. “Cada e-mail do Aldir era pura poesia. Ele só sabia escrever assim”, contou o ator em entrevistas anteriores.

O processo foi marcado por improvisos e fragmentos. Aldir enviava ideias e versos soltos, enquanto Nero trabalhava nos arranjos musicais. Infelizmente, o letrista não chegou a ver a obra finalizada. “Ficamos trocando mensagens sobre como ficaria, mas ele não viu a música pronta. Essa apresentação tem um peso afetivo enorme para mim”, disse Nero antes da roda.

Alexandre Nero

Alexandre Nero por Reprodução | Redes Sociais
Alexandre Nero surpreende roda de samba no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Alexandre Nero surpreende roda de samba no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Odete (Debora Bloch), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) por Reprodução
Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo por TV Globo/Reprodução
Reginaldo Faria e Alexandre Nero interpretam Marco Aurélio em diferentes versões da novela por Reprodução
Diana Sabadini relembra episódio desconfortável com o ator Alexandre Nero na Globo por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Nero por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Nero surpreende roda de samba no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Alexandre Nero publicou imagens das gravações de "Vale Tudo" por Reprodução
Alexandre Nero por Reprodução
Pedro (Alexandre Nero): Dono de uma fábrica de bentonita, poderoso empresário é acusado pelo sumiço de Nonato por Foto: Estevam Avellar/TV Globo
1 de 12
Alexandre Nero por Reprodução | Redes Sociais

Além da homenagem, o ator também compartilhou nos stories do Instagram registros com fãs que estavam no local. Recentemente, ele já havia chamado atenção nas redes sociais ao publicar fotos raras ao lado dos filhos Noah, de 9 anos, e Inã, de 6, frutos do relacionamento com a figurinista Karen Brusttolin.

Atualmente, Alexandre Nero interpreta o vilão Marco Aurélio na novela Vale Tudo

Leia mais

Imagem - Para se inspirar: 12 nomes perfeitos para cachorros carinhosos

Para se inspirar: 12 nomes perfeitos para cachorros carinhosos

Imagem - Força e graça: conheça 5 novenas para o mês de setembro

Força e graça: conheça 5 novenas para o mês de setembro

Imagem - Os 5 cuidados essenciais com cabelos cacheados e crespos

Os 5 cuidados essenciais com cabelos cacheados e crespos

Mais recentes

Imagem - Burger King lança milkshake proteico feito com whey; veja preços e sabores

Burger King lança milkshake proteico feito com whey; veja preços e sabores
Imagem - Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher: 'Toda gostosa'

Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher: 'Toda gostosa'
Imagem - Aprenda truque para cozinhar a couve-flor para que ela não cheire, não se desfaça e continue branca

Aprenda truque para cozinhar a couve-flor para que ela não cheire, não se desfaça e continue branca

MAIS LIDAS

Imagem - Descubra quais os 3 signos que vão ter mais sorte no mês de setembro
01

Descubra quais os 3 signos que vão ter mais sorte no mês de setembro

Imagem - Por que Luciano Huck vai perder espaço para Eliana nos domingos da Globo
02

Por que Luciano Huck vai perder espaço para Eliana nos domingos da Globo

Imagem - Quase 50 milhões de pessoas ainda têm 'dinheiro esquecido' nos bancos; veja se você está entre eles
03

Quase 50 milhões de pessoas ainda têm 'dinheiro esquecido' nos bancos; veja se você está entre eles

Imagem - Corpo de jovem de 18 anos é encontrado em praia de Amaralina
04

Corpo de jovem de 18 anos é encontrado em praia de Amaralina