Doutor em Ciências da Saúde fala sobre como ganhar músculos treinando sem carga

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:58
É um mito que só é possível ganhar massa muscular levantando grandes pesos em academias. De acordo com a ciência da saúde, é totalmente viável construir e aumentar os músculos treinando exclusivamente com o peso do próprio corpo, desde que o método seja estruturado e siga princípios rigorosos de intensidade e progressão.
O músculo não distingue o tipo de carga (se é um halter ou o próprio peso corporal), mas sim o estímulo gerado: a tensão nas fibras, o tempo que o músculo passa sob essa tensão e, crucialmente, a proximidade da fadiga (a falha muscular).
Praticar exercícios físicos melhora condicionamento e saúde
"Músculo não tem olho; por ele não ter olho, ele não vê a carga que você está usando", afirma Paulo Gentil professor de educação física e doutor em ciências da saúde, em um vídeo em seu canal do Youtube.
Para que um treino sem pesos seja eficaz na construção de músculos (hipertrofia), ele precisa respeitar cinco princípios-chave, garantindo que o músculo seja desafiado o suficiente para se adaptar e crescer. "Eu entendi que ela [a ciência da hipertrofia] não era apenas por estética", afirma Paulo.
1. Tensão mecânica suficiente: o exercício precisa ser difícil. Como não há pesos, a dificuldade é criada por:
2. Proximidade da falha muscular: não basta fazer um número fixo de repetições. A série deve ser levada a um ponto em que o indivíduo para com pouquíssimas repetições "no tanque" (entre 0 e 3 repetições restantes), chegando perto da falha ou, ocasionalmente, falhando.
3. Progressão de sobrecarga (overload): o treino precisa se tornar progressivamente mais difícil. As formas de progressão sem peso incluem:
4. Volume e frequência adequados: o volume semanal deve ser adequado para o crescimento, geralmente entre 8 e 20 séries por grupo muscular por semana, distribuídas em 2 a 4 sessões. Treinar o mesmo grupo muscular 2 a 3 vezes por semana é o mais eficiente.
Muitos desistem da hipertrofia sem peso porque cometem erros cruciais:
Para o músculo crescer, é preciso haver "blocos de construção" suficientes. Portanto, mesmo com o treino perfeito, é fundamental:
O treino sem carga é uma ferramenta poderosa para a hipertrofia. O segredo está em treinar com intensidade, evoluir a dificuldade dos movimentos e apoiar o esforço com nutrição e descanso impecáveis.