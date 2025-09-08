Acesse sua conta
Sem aposentadoria, Angela Ro Ro dependia de doações de fãs antes de falecer

Cantora enfrentava grave quadro clínico e chegou a pedir ajuda nas redes sociais meses antes de sua morte

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 16:00

Angela Ro Ro
Angela Ro Ro Crédito: Reprodução/Instagram

A música brasileira perdeu, nesta segunda-feira (8), uma de suas vozes mais marcantes. Angela Ro Ro, cantora e compositora de grandes sucessos da MPB, morreu aos 75 anos no Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada pela ex-namorada Laninha Braga, que vinha cuidando da artista, e pelo produtor e amigo Paulinho Lima. Segundo eles, Angela sofreu uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, onde estava internada desde julho.

Nos últimos anos, Angela enfrentava uma dura batalha não apenas pela saúde, mas também pela sobrevivência financeira. Em 2023, ela passou por uma traqueostomia devido a uma grave infecção pulmonar e, desde então, sua recuperação exigia cuidados intensivos. O procedimento comprometeu temporariamente sua voz, o que a impediu de se apresentar, principal fonte de renda da cantora.

Sem aposentadoria e vivendo apenas com cerca de R$ 800 mensais de direitos autorais de plataformas digitais, Angela recorreu às redes sociais para pedir ajuda. Em vídeos publicados, ela desabafava sobre a situação delicada: “Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço ajuda a vocês”.

A artista também relatou ter sido “abandonada” por sua antiga produtora em um momento crítico, o que a deixou ainda mais fragilizada. “Tenho certeza que outros produtores amigos e competentes me ajudarão agora e assim que eu estiver prontinha para voltar aos palcos, onde sou mais feliz”, disse à época.

A mobilização de amigos e fãs foi imediata. Diversos artistas se uniram em campanhas de apoio, incluindo um show beneficente no Teatro Rival, no Centro do Rio, cuja renda foi destinada à cantora. Ainda assim, sua saúde seguiu inspirando cuidados, e nos últimos meses ela permaneceu em estado delicado na UTI.

Com uma carreira de mais de quatro décadas, Angela Ro Ro deixa clássicos como 'Amor, meu grande amor', 'Balada da arrasada' e 'Tola foi você', músicas que atravessaram gerações. Sua trajetória, marcada por intensidade artística, também reflete os desafios de muitos artistas brasileiros que, mesmo consagrados, enfrentam dificuldades financeiras e estruturais no fim da vida.

