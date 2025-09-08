Acesse sua conta
Por que Angela Ro Ro estava internada?

Cantora, que morreu aos 75 anos, enfrentava dificuldades financeiras

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14:47

Angela Ro Ro
Angela Ro Ro Crédito: Reprodução

Angela Ro Ro, cantora carioca de 75 anos, estava internada desde 17 de junho de 2025 no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, após desenvolver uma infecção pulmonar grave. Ela morreu após complicações decorrentes da infecção pulmonar, encerrando quase três meses de batalha pela vida.

Durante o tratamento, passou por uma traqueostomia, procedimento que cria uma abertura na traqueia para facilitar a respiração, e iniciou sessões de fisioterapia vocal para tentar recuperar a voz.

O advogado da artista, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, informou que ela também precisou de hemodiálise e não tinha previsão de alta. Ele destacou que Angela dependia de doações para custear o tratamento, enfrentando dificuldades financeiras.

Durante a internação, a cantora fez apelos públicos por ajuda e chegou a divulgar sua chave PIX para receber doações de fãs e amigos, relatando que se sentia “abandonada” por sua produtora. Em julho, um show beneficente no Teatro Rival, no Rio de Janeiro, foi realizado para arrecadar fundos e auxiliar no tratamento da artista.

