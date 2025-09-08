Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Eliana é processada após ser acusada de explorar ex-funcionário; entenda

Homem diz que apresentadora da Globo não assinava carteira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14:30

Eliana
Eliana Crédito: Reprodução

A apresentadora Eliana enfrenta uma disputa judicial na Justiça do Trabalho movida por um jardineiro que afirma ter trabalhado por pouco mais de um ano em sua residência de forma contínua, sem carteira assinada, e que teria sido demitido sem receber seus direitos.

Eliana

Eliana por Reprodução
Eliana por Reprodução
Eliana por Reprodução
Eliana por Reprodução
Eliana por Reprodução
Eliana por Reprodução
Eliana por Reprodução
Eliana e família por Redes sociais
Eliana e Silvio Santos por Reprodução
Eliana por Redes sociais
Eliana por Divulgação
1 de 11
Eliana por Reprodução

Eliana, que comandou a última edição brasileira do programa The Masked Singer Brasil, na Globo, apresentou testemunhas que afirmaram que o jardineiro atuava como prestador de serviços por empreitada diária, trabalhando apenas duas vezes por semana na casa dela e também em residências de vizinhos.

Leia mais

Imagem - Angela Ro Ro morre aos 75 anos após quase três meses internada

Angela Ro Ro morre aos 75 anos após quase três meses internada

Imagem - Sessão da Tarde: confira a programação de 8 a 12/09

Sessão da Tarde: confira a programação de 8 a 12/09

Imagem - Aprenda a montar um jardim terapêutico para aliviar o estresse diário

Aprenda a montar um jardim terapêutico para aliviar o estresse diário

Na primeira instância, a apresentadora saiu vencedora, mas o jardineiro recorreu, reivindicando mais de R$ 60 mil, e o caso chegou à segunda instância, onde permanece parado. A discussão sobre o vínculo trabalhista, que gera milhares de ações semelhantes na Justiça, está atualmente ligada a um julgamento do STF, que definirá regras sobre quando uma ação desse tipo pode ser proposta. Até a conclusão desse debate, o processo entre Eliana e o jardineiro seguirá sem andamento.

Mais recentes

Imagem - Angela Ro Ro e Zizi Possi tiveram romance conturbado com episódio de agressão: ‘Má fama’

Angela Ro Ro e Zizi Possi tiveram romance conturbado com episódio de agressão: ‘Má fama’
Imagem - 'Vale Tudo': Pai de Sarita aparece na trama e deixa família adotiva desesperada

'Vale Tudo': Pai de Sarita aparece na trama e deixa família adotiva desesperada
Imagem - Atriz volta à Globo após 8 anos e terá papel de destaque em nova novela

Atriz volta à Globo após 8 anos e terá papel de destaque em nova novela

MAIS LIDAS

Imagem - Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026
01

Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026

Imagem - 'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque
02

'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque

Imagem - PetroReconcavo e SENAI formarão mulheres para o setor de Óleo e Gás
03

PetroReconcavo e SENAI formarão mulheres para o setor de Óleo e Gás

Imagem - Estagiária da TV Record morre após sofrer descarga elétrica
04

Estagiária da TV Record morre após sofrer descarga elétrica