Eliana é processada após ser acusada de explorar ex-funcionário; entenda

Fernanda Varela
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14:30
A apresentadora Eliana enfrenta uma disputa judicial na Justiça do Trabalho movida por um jardineiro que afirma ter trabalhado por pouco mais de um ano em sua residência de forma contínua, sem carteira assinada, e que teria sido demitido sem receber seus direitos.
Eliana
Eliana, que comandou a última edição brasileira do programa The Masked Singer Brasil, na Globo, apresentou testemunhas que afirmaram que o jardineiro atuava como prestador de serviços por empreitada diária, trabalhando apenas duas vezes por semana na casa dela e também em residências de vizinhos.
Na primeira instância, a apresentadora saiu vencedora, mas o jardineiro recorreu, reivindicando mais de R$ 60 mil, e o caso chegou à segunda instância, onde permanece parado. A discussão sobre o vínculo trabalhista, que gera milhares de ações semelhantes na Justiça, está atualmente ligada a um julgamento do STF, que definirá regras sobre quando uma ação desse tipo pode ser proposta. Até a conclusão desse debate, o processo entre Eliana e o jardineiro seguirá sem andamento.