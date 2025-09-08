ENTENDA

Eliana é processada após ser acusada de explorar ex-funcionário; entenda

Homem diz que apresentadora da Globo não assinava carteira

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14:30

Eliana Crédito: Reprodução

A apresentadora Eliana enfrenta uma disputa judicial na Justiça do Trabalho movida por um jardineiro que afirma ter trabalhado por pouco mais de um ano em sua residência de forma contínua, sem carteira assinada, e que teria sido demitido sem receber seus direitos.

Eliana, que comandou a última edição brasileira do programa The Masked Singer Brasil, na Globo, apresentou testemunhas que afirmaram que o jardineiro atuava como prestador de serviços por empreitada diária, trabalhando apenas duas vezes por semana na casa dela e também em residências de vizinhos.