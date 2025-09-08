Acesse sua conta
Aprenda a montar um jardim terapêutico para aliviar o estresse diário

Contato com plantas reduz níveis de cortisol e promove bem-estar no dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13:36

Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Plantar um jardim ajuda as crianças a entenderem os conceitos básicos de biologia (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock)

Cuidar de um jardim não é apenas uma questão estética. Transformar um espaço verde em casa pode se tornar um refúgio contra o estresse e a ansiedade. Especialistas apontam que a prática da jardinagem estimula o relaxamento, melhora o humor e favorece a qualidade de vida.

A ideia de jardins terapêuticos é antiga, com registros no Egito e na Grécia, além dos mosteiros europeus, onde os espaços verdes eram usados como locais de contemplação e meditação. Hoje, a prática é reconhecida por áreas como a psicologia ambiental e terapias ocupacionais.

De acordo com a American Psychological Association, o contato com plantas ajuda a reduzir níveis de cortisol, hormônio ligado ao estresse, além de baixar a pressão arterial. As atividades de jardinagem também exigem foco e atenção plena, funcionando como uma forma de meditação ativa.

Para criar um jardim relaxante, especialistas recomendam incluir plantas aromáticas, como lavanda e alecrim, que estimulam a sensação de calma. A mistura de texturas, cores suaves em tons de verde e azul, além do som da água em pequenas fontes, aumentam o efeito de tranquilidade. Espaços de contemplação, como bancos e cantos para leitura, completam o ambiente.

A prática é indicada para diferentes perfis: pessoas que trabalham em casa e precisam de pausas mentais, quem lida com ansiedade leve, famílias interessadas em ensinar mindfulness às crianças e idosos que buscam atividades manuais com efeito terapêutico.

Estudos também indicam que tocar a terra pode ativar neurotransmissores ligados à felicidade, enquanto jardins urbanos ajudam a reduzir poluição sonora e visual. Algumas flores, como a camomila, liberam compostos que favorecem o sono, e a horticultura já é aplicada em hospitais como apoio à recuperação de pacientes.

Para começar, o ideal é escolher um espaço com boa iluminação natural e iniciar com plantas de baixa manutenção. Vasos e canteiros moduláveis ajudam na organização, e dedicar de dez a quinze minutos diários é suficiente para notar os benefícios.

Com o tempo, o jardim se transforma em um espaço pessoal de introspecção, criatividade e equilíbrio. Estudos mostram que quem mantém plantas em casa tende a desenvolver maior resiliência ao estresse do cotidiano.

