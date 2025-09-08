HORÓSCOPO

Cuidado! 5 signos correm risco de sofrer rombo financeiro em setembro

Astros pedem cautela com compras impulsivas e alertam para disciplina com dinheiro

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13:08

Signos, horóscopo e zodíaco Crédito: Divulgação

Setembro começou com movimentação intensa no céu e reflexos diretos na vida financeira. Saturno retrógrado em Peixes, logo nos primeiros dias do mês, chama para mais responsabilidade, enquanto Urano retrógrado em Gêmeos, no dia (6), provoca instabilidade e mudanças inesperadas. Os eclipses também entram em cena: o Lunar em Peixes, no dia (7), e o Solar em Virgem, no dia (21), reforçam a necessidade de rever planos e compromissos de longo prazo. Nesse cenário, alguns signos precisam redobrar a atenção para não cair em gastos desnecessários.

Áries

Arianos podem até ter ganhos extras, seja no trabalho ou em investimentos, mas o risco é gastar na mesma velocidade em que o dinheiro chega. Saturno reforça o alerta: manter os pés no chão é essencial para não comprometer o orçamento.

Leão

Com Sol, Mercúrio e Vênus circulando pela Casa 2, os leoninos podem sentir vontade de investir em itens caros. Plutão retrógrado, no entanto, pede revisão de limites e equilíbrio entre desejos e responsabilidades. O conselho é evitar grandes compras parceladas e priorizar segurança financeira.

Virgem

Mesmo com a fama de organizados, os virginianos terão que lidar com a pressa de Marte na Casa da Fortuna até o dia (22). O Eclipse Solar em Virgem pede atenção redobrada para escolher prioridades, repensar investimentos e evitar gastos sem utilidade.

Capricórnio

Capricornianos, que costumam ter bom controle do dinheiro, enfrentam um período de revisão. Plutão retrógrado na Casa 2 pode trazer apertos, especialmente se velhos hábitos forem mantidos. O momento pede planejamento e adiamento de grandes aquisições.

Peixes

Piscianos terão que se proteger de ilusões financeiras. Netuno retrógrado na Casa 2 pode incentivar promessas de ganhos fáceis e compras sem necessidade. O Eclipse Lunar em Peixes reforça a importância de lidar com a realidade, organizar o orçamento e evitar soluções milagrosas.

