Signos mais invejados do zodíaco devem fazer ritual simples para se proteger de energia negativa

Pessoas de dois signos em especial precisam ter cuidado dobrado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 08:19

Signos
Signos Crédito: Reprodução

Na astrologia, alguns signos parecem carregar um brilho natural que desperta admiração e, ao mesmo tempo, inveja. Entre eles, Leão ocupa o primeiro lugar como o signo mais invejado do zodíaco, seguido de perto por Escorpião. Ambos reúnem carisma, magnetismo e uma força que não passa despercebida.

Regido pelo Sol, Leão se destaca pela confiança, pela autoestima elevada e pela capacidade de conquistar atenção em qualquer ambiente. Os leoninos costumam ser lembrados como protagonistas, atraindo olhares e simpatia com facilidade. Essa aura de poder, no entanto, também pode gerar comparações e ressentimentos.

Escorpião, por sua vez, impressiona pela intensidade, pelo mistério e pela determinação quase inabalável. Escorpianos são estrategistas natos, conseguem se reinventar diante das dificuldades e transmitem a sensação de que nada pode derrubá-los. Essa postura firme e reservada desperta respeito, mas também alimenta olhares de inveja.

Segundo astrólogos, o que diferencia Leão e Escorpião dos demais é a forma como projetam confiança e sucesso mesmo diante de obstáculos. São características que todos podem cultivar, mas que nesses dois signos aparecem de maneira mais evidente, fazendo com que sejam vistos como imbatíveis.

E como lidar com a inveja que esses signos atraem? Uma das formas mais populares é recorrer a rituais de limpeza energética, que ajudam a afastar vibrações negativas. Um exemplo é o banho de ervas para prosperidade, simples de preparar e bastante usado para abrir caminhos e renovar as energias.

Você vai precisar de 1 litro de água, 1 punhado de canela em pau, 3 folhas de louro, um punhado de alecrim e 1 colher de sopa de açúcar cristal. Basta ferver a água, acrescentar as ervas, deixar alguns minutos no fogo, desligar, misturar o açúcar e mentalizar prosperidade. Depois de amornar, coe e despeje do pescoço para baixo após o banho de higiene.

Esse tipo de prática é visto como uma forma de descarregar más energias e fortalecer a confiança interior, criando uma barreira contra sentimentos externos de inveja. Para potencializar os efeitos, especialistas recomendam realizar o banho em uma quinta-feira e vestir roupas claras em seguida, mantendo a energia limpa e positiva.

Assim, além de brilhar naturalmente, como é de essência de Leão e Escorpião, é possível se proteger e transformar a inveja alheia em combustível para seguir com ainda mais força.

