Dia do Sexo: descubra a compatibilidade sexual entre os signos

Fernanda Varela
Publicado em 6 de setembro de 2025 às 17:00
A astrologia pode ajudar a entender melhor como cada signo expressa sua sexualidade e se conecta intimamente com os outros. Conhecer essas particularidades permite descobrir quais combinações tendem a gerar química intensa e momentos de prazer mais vibrantes.
Segundo a astróloga e terapeuta holística Luzia Rocha, "vários aspectos do mapa astral desempenham um papel crucial na dinâmica do relacionamento. A sinergia completa de um casal é moldada por uma combinação de fatores astrológicos, e cada interação é única e complexa".
Os signos no amor
Mesmo assim, alguns pares solares apresentam maior compatibilidade nas relações íntimas, segundo a especialista. Entre eles:
Áries e Aquário: A mistura do fogo com o ar traz intensidade, criatividade e vontade de experimentar novidades. Juntos, se equilibram, mantendo a conexão excitante e divertida.
Áries e Leão: Signos de fogo que compartilham paixão e energia intensa. Buscam emoção e aventura, tornando a conexão vibrante.
Touro e Virgem: Signos de terra que valorizam toque e sensualidade. A combinação é baseada em conexão física e apreciação mútua pelo prazer.
Câncer e Escorpião: Signos de água com forte vínculo emocional. Valorizam intimidade e entrega, criando relações profundas e intensas.
Leão e Sagitário: Fogo e entusiasmo definem a dupla, que busca aventuras e experiências novas, mantendo a vida sexual animada.
Virgem e Capricórnio: Signos de terra que prezam por praticidade e realismo. A relação é sólida, confiável e baseada em respeito mútuo.
Libra e Gêmeos: Ar e leveza predominam. A química mental se traduz em relações estimulantes e divertidas, com espaço para experimentação.
Escorpião e Peixes: Água e entrega emocional total. A conexão é intensa, espiritual e envolvente.
Sagitário e Áries: Signos de fogo que compartilham espontaneidade e energia. Buscam novas experiências constantemente.
Capricórnio e Touro: Terra e estabilidade. Valorizam confiança e prazer físico, formando relações seguras e sólidas.
Peixes e Câncer: Água e sensibilidade. A entrega emocional é total, com empatia e carinho predominando.
Escorpião e Leão: Formam uma dupla intensa e apaixonada, unindo profundidade emocional e magnetismo.
Explorar a compatibilidade sexual pelos signos é uma forma de se conhecer melhor e de compreender como a energia entre parceiros pode se complementar, tornando os momentos a dois mais prazerosos e harmoniosos.