Dia do Sexo: descubra a compatibilidade sexual entre os signos

A sinergia completa de um casal é moldada por uma combinação de fatores astrológicos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 17:00

Horóscopo
Horóscopo Crédito: Reprodução

A astrologia pode ajudar a entender melhor como cada signo expressa sua sexualidade e se conecta intimamente com os outros. Conhecer essas particularidades permite descobrir quais combinações tendem a gerar química intensa e momentos de prazer mais vibrantes.

Segundo a astróloga e terapeuta holística Luzia Rocha, "vários aspectos do mapa astral desempenham um papel crucial na dinâmica do relacionamento. A sinergia completa de um casal é moldada por uma combinação de fatores astrológicos, e cada interação é única e complexa".

Mesmo assim, alguns pares solares apresentam maior compatibilidade nas relações íntimas, segundo a especialista. Entre eles:

Áries e Aquário: A mistura do fogo com o ar traz intensidade, criatividade e vontade de experimentar novidades. Juntos, se equilibram, mantendo a conexão excitante e divertida.

Áries e Leão: Signos de fogo que compartilham paixão e energia intensa. Buscam emoção e aventura, tornando a conexão vibrante.

Touro e Virgem: Signos de terra que valorizam toque e sensualidade. A combinação é baseada em conexão física e apreciação mútua pelo prazer.

Câncer e Escorpião: Signos de água com forte vínculo emocional. Valorizam intimidade e entrega, criando relações profundas e intensas.

Leão e Sagitário: Fogo e entusiasmo definem a dupla, que busca aventuras e experiências novas, mantendo a vida sexual animada.

Virgem e Capricórnio: Signos de terra que prezam por praticidade e realismo. A relação é sólida, confiável e baseada em respeito mútuo.

Libra e Gêmeos: Ar e leveza predominam. A química mental se traduz em relações estimulantes e divertidas, com espaço para experimentação.

Escorpião e Peixes: Água e entrega emocional total. A conexão é intensa, espiritual e envolvente.

Sagitário e Áries: Signos de fogo que compartilham espontaneidade e energia. Buscam novas experiências constantemente.

Capricórnio e Touro: Terra e estabilidade. Valorizam confiança e prazer físico, formando relações seguras e sólidas.

Peixes e Câncer: Água e sensibilidade. A entrega emocional é total, com empatia e carinho predominando.

Escorpião e Leão: Formam uma dupla intensa e apaixonada, unindo profundidade emocional e magnetismo.

Explorar a compatibilidade sexual pelos signos é uma forma de se conhecer melhor e de compreender como a energia entre parceiros pode se complementar, tornando os momentos a dois mais prazerosos e harmoniosos.

