Encerramentos e revelações: veja que signos serão mais afetados pelo eclipse lunar do dia 7 de setembro

O fenômeno, que ocorre durante a Lua Cheia, tende a intensificar emoções

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 15:50

Lua de sangue
Lua de sangue Crédito: Reprodução

Neste domingo, dia 7 de setembro, o Eclipse Lunar Total em Peixes, também chamado de Lua de Sangue, inaugura um período de revelações, encerramentos e insights profundos. O fenômeno, que ocorre durante a Lua Cheia, tende a intensificar emoções e marcar conclusões importantes, especialmente em temas ligados à espiritualidade, intuição e sonhos.

Embora todos sintam seus efeitos em alguma área da vida, os signos de Peixes, Virgem, Gêmeos e Sagitário estão entre os mais impactados, segundo o astrólogo e numerólogo Yub Miranda.

“Ninguém é ‘afetado’ por um eclipse. Os astros não causam nada diretamente em nossa vida. O que eles fazem é simbolizar movimentos coletivos e individuais, mostrando tendências e áreas que estão mais sensíveis a transformações”, explica.

Signos mais impactados

O eclipse será sentido de forma mais intensa por quem tem Sol, Ascendente, Lua, Vênus ou Mercúrio em Peixes, Virgem, Gêmeos ou Sagitário. Para esses, as mudanças podem envolver encerramentos significativos, redefinições de identidade ou transformações em relações pessoais e profissionais.

Peixes: o fenômeno acontece no próprio signo, trazendo revelações sobre identidade e vida espiritual. O desafio será lidar com despedidas, enquanto a oportunidade é iniciar um novo ciclo com clareza.

Virgem: relacionamentos e parcerias estarão em destaque. Pode ser hora de encerrar vínculos que não fazem sentido ou aprofundar conexões autênticas.

Gêmeos: a carreira entra em pauta, pedindo realinhamentos de propósito e possíveis mudanças de rumo profissional.

Sagitário: questões ligadas à família e às bases emocionais ficam em evidência. Transformações inevitáveis podem abrir espaço para novos começos no lar.

Outros signos

Mesmo que o fenômeno atue com mais intensidade nos mutáveis, todos os signos sentirão seus efeitos. A área de impacto depende da Casa astrológica em que o eclipse acontece no Mapa Astral de cada pessoa.

Para identificar esse ponto, é possível usar a Calculadora de Eclipse do Personare, que mostra em qual setor da vida o fenômeno vai atuar.

Revelações e encerramentos

O Eclipse Lunar de Peixes representa uma oportunidade de soltar padrões antigos e confiar no fluxo da vida. Segundo Miranda, “esses momentos só se tornam desafiadores se houver resistência à mudança”.

Para os signos mutáveis, a intensidade pode ser maior, mas também abre espaço para crescimento. “Se você já passou por um eclipse que virou sua vida de cabeça para baixo, deve ter percebido que, apesar das turbulências, ele sempre traz um impulso para o futuro. E com o Eclipse de 07/09 não será diferente”, afirma.

Yub Miranda é numerólogo e astrólogo do Personare desde 2008, responsável por interpretações de Mapa Numerológico e Mapa do Ano, além de consultas virtuais.

