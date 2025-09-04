ASTROLOGIA

7 signos vão ganhar dinheiro inesperado em setembro; veja se o seu está na lista

Há chances de pix inesperado e até conquista de reconhecimento no trabalho; confira

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 15:34

Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock/Reprodução

O mês de setembro começa com movimentações poderosas no céu, e algumas delas podem mexer direto na sua carteira. Enquanto uns seguem contando moedas, outros podem ser surpreendidos com pix caindo do nada, propostas que chegam sem aviso ou até aquela graninha extra no trabalho que parecia impossível. A sorte está lançada - será que o seu signo foi abençoado pelos astros? Se sim, aproveite, porque o cosmos não deposita duas vezes no mesmo pix! Veja as previsões de João Bidu.

Áries

Arianjo, setembro abre um portal para o inesperado: pode pintar dinheiro em jogo, aposta ou até um convite de trabalho relâmpago. Só não vá gastar tudo em um impulso, porque Vênus dá, mas Marte tira rapidinho.

Famosos do signo de Áries 1 de 16

Touro

Tourinho, respira fundo porque o céu está jogando luz na sua conta bancária. Ideias criativas e networking vão render frutos, e a disciplina virginiana ajuda você a fazer bom uso desse cash extra. Cheiro de pix no ar!

Famosos do signo de Touro 1 de 16

Gêmeos

Geminiane, Júpiter resolveu bancar o banqueiro no seu signo: vem chance de trabalho rápido, freelas e até um dindin caindo do nada. Use sua lábia de ouro, porque sua boca pode literalmente trazer dinheiro.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Câncer

Canceriane, Vênus tá jogando charme na sua Casa das Finanças até o dia 19. Tradução? Oportunidades e parcerias que podem engordar o bolso. Só não vale guardar tudo debaixo do colchão, hein?

Famosos do signo de Câncer 1 de 16

Escorpião

Escorpiane, prepare-se: setembro vem quente no setor do dinheiro. Vênus mexendo na carreira e Marte chegando no seu signo prometem extra no bolso — seja aquele pix maroto ou até um convite que dobra sua renda. Intensidade até na conta bancária!

Famosos do signo de Escorpião 1 de 16

Sagitário

Sagita, seu esforço finalmente começa a ser visto. Pode rolar reconhecimento no trabalho ou até um empurrãozinho de familiares e amigos. Tradução astrológica: o universo tá conspirando para fazer sua conta sorrir.

Famosos do signo de Sagitário 1 de 16

Aquário

Aquariane, Júpiter resolveu te mimar. Reconhecimento no trabalho, ganhos inesperados e até sorte em jogos na primeira semana do mês. Tá liberado sonhar com aquele pix que cai sem nem avisar.