Após ajudar Beiçola, Marieta Severo doa mais duas casas ao Retiro dos Artistas

Obras já foram iniciadas e há fila de espera por uma moradia

Após doar uma casa no Retiro dos Artistas ao ator Marcos Oliveira, conhecido como Beiçola, de "A Grande Família", a atriz Marieta Severo fez novas contribuições ao local. A atriz de 78 anos doou mais duas residências ao local, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Agora, são sete imóveis oferecidos por ela à instituição.

"A Marieta tem uma generosidade incrível. Já demos início às obras das novas unidades. Há uma fila de espera e, por isso, ainda não há definição de quem vai ocupar essas casas. Só após a conclusão das obras, dentro de dois a três meses, será possível avaliar as prioridades de cada artista que aguarda", comemorou Cida Cabral, administradora do Retiro, ao jornal O Dia.

Atualmente, cerca de dez pessoas estão na lista de espera por uma moradia na instituição. Segundo Cida, a contribuição de Marieta vai ajudar no atendimento a esses profissionais. As novas casas devem ficar prontas em até três meses.

Em junho, a atriz foi homenageada no Retiro com uma área batizada em seu nome. A "Vila Marieta Severo" abriga cinco casas construídas após sua doação - entre elas, a de Marcos Oliveira. No mês passado, a artista visitou o local e aproveitou para rever seu colega de "A Grande Família".