Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após ajudar Beiçola, Marieta Severo doa mais duas casas ao Retiro dos Artistas

Obras já foram iniciadas e há fila de espera por uma moradia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 15:03

Marieta Severo ganhou homenagem do Retiro dos Artistas
Marieta Severo ganhou homenagem do Retiro dos Artistas Crédito: Globo/Reprodução e Divulgação

Após doar uma casa no Retiro dos Artistas ao ator Marcos Oliveira, conhecido como Beiçola, de "A Grande Família", a atriz Marieta Severo fez novas contribuições ao local. A atriz de 78 anos doou mais duas residências ao local, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Agora, são sete imóveis oferecidos por ela à instituição.

"A Marieta tem uma generosidade incrível. Já demos início às obras das novas unidades. Há uma fila de espera e, por isso, ainda não há definição de quem vai ocupar essas casas. Só após a conclusão das obras, dentro de dois a três meses, será possível avaliar as prioridades de cada artista que aguarda", comemorou Cida Cabral, administradora do Retiro, ao jornal O Dia.

Marieta Severo e Beiçola

Casa doada por Marieta Severo fica no Retiro dos Artistas por Reprodução/Instagram
Cozinha da casa de Marcos Oliveira no Retiro dos Artistas por Reprodução/Instagram/@phlivera
Marieta Severo reencontra Marcos Oliveira durante visita ao Retiro dos Artistas por Reprodução/Instagram
Marieta Severo reencontra Marcos Oliveira durante visita ao Retiro dos Artistas por Reprodução/Instagram
Marieta Severo reencontra Marcos Oliveira durante visita ao Retiro dos Artistas por Reprodução/Instagram
1 de 5
Casa doada por Marieta Severo fica no Retiro dos Artistas por Reprodução/Instagram

Atualmente, cerca de dez pessoas estão na lista de espera por uma moradia na instituição. Segundo Cida, a contribuição de Marieta vai ajudar no atendimento a esses profissionais. As novas casas devem ficar prontas em até três meses.

Em junho, a atriz foi homenageada no Retiro com uma área batizada em seu nome. A "Vila Marieta Severo" abriga cinco casas construídas após sua doação - entre elas, a de Marcos Oliveira. No mês passado, a artista visitou o local e aproveitou para rever seu colega de "A Grande Família".

Marieta Severo

undefined por Reprodução/Redes Sociais
Marcos Oliveira e Marieta Severo em "A Grande Família" por Reprodução/Instagram
Marieta Severo e Marcos Oliveira por Reprodução
Marieta Severo por Divulgação
Família Chico posa com a ex-esposa Marieta Severo e as três filhas: Luisa (a menor). Helena (a do meio) e Silvia por Piii/Arquivo Pessoal
undefined por Divulgaçao/Globo
undefined por Reprodução/Redes Sociais
1 de 7
undefined por Reprodução/Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Mãe de Zé Felipe reage a flagra de Virginia Fonseca e Vini Jr. na Espanha

Mãe de Zé Felipe reage a flagra de Virginia Fonseca e Vini Jr. na Espanha

Imagem - Cauã Reymond chora ao vivo ao falar da mãe, que morreu em 2019 de câncer: 'Me quebrou'; VÍDEO

Cauã Reymond chora ao vivo ao falar da mãe, que morreu em 2019 de câncer: 'Me quebrou'; VÍDEO

Imagem - Quem é Guilherme Magon, ator que vive o filho renegado de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Quem é Guilherme Magon, ator que vive o filho renegado de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

LEIA TAMBÉM

3 cuidados com a pele são fundamentais durante a perimenopausa; confira

Aprenda 5 posturas de ioga para melhorar a saúde sexual feminina

Hora do almoço: veja 5 receitas da culinária italiana

Mais recentes

Imagem - 'Inferno': Como é morar no maior prédio do mundo e ter 30 mil vizinhos

'Inferno': Como é morar no maior prédio do mundo e ter 30 mil vizinhos
Imagem - 7 signos vão ganhar dinheiro inesperado em setembro; veja se o seu está na lista

7 signos vão ganhar dinheiro inesperado em setembro; veja se o seu está na lista
Imagem - Veja 4 cortes de cabelo que disfarçam fios brancos e rejuvenescem sem uso de tintura

Veja 4 cortes de cabelo que disfarçam fios brancos e rejuvenescem sem uso de tintura

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua