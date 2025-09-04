Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 cuidados com a pele são fundamentais durante a perimenopausa; confira

Alguns hábitos ajudam a reduzir os efeitos do envelhecimento e a recuperar a vitalidade

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 00:00

Os cuidados com a pele devem ser intensificados na perimenopausa (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Os cuidados com a pele devem ser intensificados na perimenopausa Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

A perimenopausa é a fase de transição que antecede a menopausa e pode trazer mudanças significativas no corpo da mulher. Entre essas transformações, a pele costuma ser uma das mais afetadas, já que as variações hormonais podem influenciar diretamente sua textura, firmeza e luminosidade. Esse período pode marcar o início de alterações sutis, mas perceptíveis, que refletem tanto no bem-estar quanto na autoestima feminina.

“Durante a perimenopausa, a pele tende a ficar mais seca, menos elástica e mais propensa a manchas e linhas de expressão. Esses sinais nem sempre aparecem de imediato, mas se desenvolvem de forma gradual, tornando a pele mais sensível com o passar do tempo ”, explica a professora Cassia Xavier Santos, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Saúde da Mulher e Estética Avançada e coordenadora do Curso de Fisioterapia da Faculdade Santa Marcelina. 

Cuidados da pele e dermatologia

Tons azulados, pele iluminada e brilho molhado compõem o look conhecido como mermaidcore (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O cupuaçu é benéfico para a firmeza e a elasticidade da pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
A limpeza da pele no inverno deve ser mais suave (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Os cuidados com a pele devem ser adaptados no inverno (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A maquiagem glow destaca a pele real, com luminosidade estratégica e acabamento leve (Imagem: Auttapol Tatiyarat | Shutterstock) por Imagem: Auttapol Tatiyarat | Shutterstock
Limpar a pele com sabonetes próprios para acne adulta ajuda a reduzir os incômodos (Imagem: Alina Fomenko | Shutterstock) por Imagem: Alina Fomenko | Shutterstock
A niacinamida ajuda a controlar a oleosidade da pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Utilize na pele cremes hidratantes logo após o banho (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Hidratar a pele no outono ajuda a evitar o ressecamento (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) por Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock
É possível recuperar a hidratação da pele com alguns cuidados (Imagem: popcorner | Shutterstock) por Imagem: popcorner | Shutterstock
Os cuidados com a pele devem começar antes dos 30 anos (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock) por Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock
Os chás podem melhorar a saúde da pele de diversas maneiras (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) por Imagem: Dean Drobot | Shutterstock
A hidratação é fundamental para manter a elasticidade da pele (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Durante o processo de emagrecimento, a pele precisa de cuidados especiais (Imagem: Pormezz | Shutterstock) por Imagem: Pormezz | Shutterstock
Durante o dia, a pele precisa de proteção contra agressões externas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
1 de 15
Tons azulados, pele iluminada e brilho molhado compõem o look conhecido como mermaidcore (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

O estrogênio é o hormônio-chave para a produção de colágeno e a manutenção da hidratação natural da pele. Com sua redução, ocorre perda de colágeno e elastina, proteínas essenciais para a sustentação e elasticidade, além da diminuição da capacidade de retenção de água, acentuando rugas e flacidez.

A seguir, a professora explica como cuidar da pele na perimenopausa. Confira!

1. Cuidados essenciais com a pele na perimenopausa

Para amenizar os efeitos da perimenopausa, Cassia Xavier Santos recomenda uma rotina que inclua hidratação profunda, proteção solar e estímulo à produção de colágeno. Entre as principais medidas, estão a limpeza suave e o uso de hidratantes adequados ao tipo de pele.

2. Escolha os produtos e tratamentos corretos 

Além do uso diário do protetor solar, o ideal é usar produtos com ácido hialurônico, vitamina C, retinol e peptídeos, como também realizar tratamentos como radiofrequência, microagulhamento e laser. “Uma dica importante é manter a hidratação não só com cremes, mas também pela ingestão de água. Pequenos hábitos diários fazem uma enorme diferença na saúde da pele”, reforça Cassia Xavier Santos.

Há diversos tratamentos estéticos que podem ajudar no cuidado com a pele durante a perimenopausa (Imagem: Rovsky | Shutterstock)
Há diversos tratamentos estéticos que podem ajudar no cuidado com a pele durante a perimenopausa Crédito: Imagem: Rovsky | Shutterstock

3. Tratamentos que fazem a diferença

Opções como hidratações faciais profundas, peelings leves, bioestimuladores de colágeno, luz pulsada, laser fracionado e drenagem linfática podem ajudar a recuperar viço, firmeza e luminosidade da pele. É fundamental que esses procedimentos sejam realizados por profissionais capacitados, capazes de indicar as melhores alternativas para cada caso.

Autocuidado e autoestima na perimenopausa

Mais do que estética, o cuidado com a pele durante a perimenopausa é também uma ferramenta de fortalecimento emocional. “O autocuidado é uma forma de reconexão com o próprio corpo. Quando a mulher se dedica a si mesma, melhora a autoestima, a autoconfiança e o bem-estar. Sentir-se bem ao se olhar no espelho reflete positivamente na energia, na disposição e nas relações”, destaca a especialista.

A perimenopausa é um momento de transição natural e inevitável, mas que pode ser vivido com mais leveza, saúde e beleza quando acompanhada de informação, cuidados e atenção às necessidades do corpo e da mente.

Leia mais

Imagem - Veja os riscos do excesso de telas para crianças e adolescentes

Veja os riscos do excesso de telas para crianças e adolescentes

Imagem - Confira 5 dicas para ensinar educação financeira para os filhos

Confira 5 dicas para ensinar educação financeira para os filhos

Imagem - Alinhe a postura corporal: veja 5 técnicas simples para evitar dores na coluna

Alinhe a postura corporal: veja 5 técnicas simples para evitar dores na coluna

Mais recentes

Imagem - Confira esquema especial para o desfile do 7 de Setembro em Salvador

Confira esquema especial para o desfile do 7 de Setembro em Salvador
Imagem - Planta poderosa: saiba 5 benefícios da aloe vera para a pele

Planta poderosa: saiba 5 benefícios da aloe vera para a pele
Imagem - Aprenda 5 posturas de ioga para melhorar a saúde sexual feminina

Aprenda 5 posturas de ioga para melhorar a saúde sexual feminina

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua