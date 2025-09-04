Acesse sua conta
Cauã Reymond chora ao vivo ao falar da mãe, que morreu em 2019 de câncer: 'Me quebrou'; VÍDEO

Ator se emocionou durante conversa com Ana Maria Braga no Mais Você

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:53

Cauã Reymond no Mais Você
Cauã Reymond no Mais Você Crédito: TV Globo/Reprodução

Cauã Reymond se emocionou durante participação no "Mais Você" nesta quinta-feira (4). O ator chorou ao vivo após o programa exibir um vídeo de 2008, no qual a mãe do artista falava sobre como ele era na infância. Denise Reymond era portadora do HIV e morreu em 2019, aos 63 anos, após lutar contra um câncer de ovário.

"Me quebrou", disse Cauã, logo depois de ver o vídeo. "Há dois dias, eu cheguei no Projac e uma pessoa me abordou. Ela me deu dois porta-retratos com fotos antigas da minha mãe. Ver minha mãe de novo, agora [no vídeo], dá uma saudade", completou, com lágrimas nos olhos.

Mãe aos 17 anos, Denise criou enfrentou o HIV enquanto criava Cauã sozinha. Em uma conversa com Serginho Groisman no "Altas Horas", em maio, o ator já tinha falado sobre as dificuldades enfrentadas na juventude. "Fui alvo de muitas provocações. Cresci em um ambiente sem uma presença paterna constante, minha mãe era soropositiva, foi adotada por minha avó e criou a mim e minha irmã sozinha. Tive uma infância muito intensa", falou.

